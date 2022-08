Un cas de dengue détecté dans les Hautes-Pyrénées

Un cas de deungue, une maladie infectieuse transmise par les piqures de moustiques, a été détecté à Andrest, dans les Hautes-Pyrénées.

Et pourtant, la personne infectée n'a pas voyagé dans unerégion tropicale, là où circule le virus. C'est ce qu'on appelle un cas autochtone. Le scénario le plus probable, c'est qu'une personne a été infectée dans une région où la maladie circule et a ramené la maladie en France. Une fois de retour en métropole, elle a été piquée par un moustique sain, non porteur de la maladie. Et ce moustique a à son tour piqué l'Andrestois.

Briser la chaîne de contaminations

Le virus ne se transmet pas d'homme à homme, il faut un vecteur, en l'occurrence le moustique. Et pour rompre la chaîne des contaminations, l'ARS des Hautes-Pyrénées a pris ses dispositions. "Une opération de démoustication a été menée à Andrest", précise Manon Mordelet, directrice de l'ARS Hautes-Pyrénées.

Les symptômes de la dengue sont semblables à ceux de la grippe : forte fièvre, douleurs articulaires, vomissements... Et pour éviter de contracter la maladie, il est recommandé de se protéger des piqures de moustiques. C'est possible en portant des vêtements amples ou en utilisant des répulsifs, mais il est surtout conseillé de resté éloigné des points d'eau stagnante.