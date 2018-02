Chalon-sur-Saône, France

L'angioplastie consiste à dilater des artères qui se bouchent, soit en posant des stents, une sorte de petits ressorts ou des petits ballonnets gonflables. Mais avant cela, il faut localiser les zones concernées. C'est la coronarographie. L'hôpital de Chalon aimerait bénéficier de l'équipement nécessaire car il serait très utile à l'unité de soins intensifs en cardiologie.

L'Agence régionale de Santé opposée à l'implantation d'une plateforme d'angioplastie coronaire à Chalon

Mais voilà, l'agence régionale de Santé s'y oppose car elle considère que Mâcon, plus au sud, et Dijon plus au nord, disposent déjà de ces équipements et elle préfère une meilleure collaboration entre tous ces hôpitaux. A Chalon, on estime au contraire que sans ce matériel, c'est l'avenir même du service de cardiologie du centre hospitalier qui est en danger. Depuis deux ans, tout le monde se mobilise, les médecins bien sûr, mais aussi les patients et même les parlementaires. En vain. Même les sollicitations adressées à la nouvelle ministre de la santé, Agnès Buzyn, sont restées lettres mortes.

Le travail ne se fait pas dans des relations respectueuses - Dr Dellinge, chef du service de cardiologie de Chalon

Autre problème, la collaboration régionale prônée par l'Agence Régionale de Santé tarde à se mettre en place. Du coup, les médecins chalonnais ont décidé d'orienter les patients vers Lyon plutôt que Dijon, sauf pour les cas d'urgence extrême. Une décision qu'assume le docteur Arnaud Dellinger, qui dirige le service cardiologie de l'hôpital de Chalon.

"Le travail ne se fait pas dans des relations respectueuses entre les différents acteurs au sein de la région. Les délais au sein de la chirurgie cardiaque, en particulier sur le CHU de Dijon, sont importants. L'ensemble de ces éléments fait que nous allons nous tourner vers la région voisine où les centres de cardiologie travaillent bien et vite, avec des délais courts et pour toute la pathologie, en particulier pour la chirurgie cardiaque qui n'appelle pas de décision urgente, mais qui peut être programmée, nous orientons les malades vers Lyon."

Des tergiversations aux effets déplorables

Dans ce dossier, le docteur Dellinger regrette également la position de l'ARS qui a conduit à cette situation. Il y a en effet moins de deux ans en arrière, deux médecins hospitaliers de l'équipe de Chalon allaient toutes les semaines au CHU de Dijon. "La poursuite des tergiversations de l'ARS sur le sujet de l'angioplastie coronaire en refusant de trancher ce dossier, conduit finalement à une dégradation des relations. Mais il y a d'autres mesures comme tout le travail que nous allons faire vis à vis des instances des collectivités territoriales et de la démocratie sanitaire pour expliquer l'enjeu que représente pour l'ensemble de la Saône-et-Loire, l'angioplastie coronaire et pour le maintien d'une usic (unité de soins intensifs de cardiologie) pour une population de 350 000 habitants.

La décision devrait maintenant faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Retrouvez l'interview du Dr Arnaud Dellinger, chef du service de cardiologie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône sur France bleu Bourgogne ce mardi 13 février à 6H43 et 8H12.