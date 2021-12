Angoulême : 30 enfants vaccinés chaque jour contre le covid dans le seul centre pour les moins de 12 ans

155 enfants de moins de 12 ans ont déjà été vaccinés en un peu plus d'une semaine en Charente, dans le seul centre ouvert à la vaccination pour les enfants. Les infirmières et médecins voient 30 enfants par jour. Les 940 créneaux de rendez-vous ouverts jusqu'en avril ont été vite remplis.

Rien à voir avec un vaccinodrome pour adultes : le centre départemental de vaccination d'Angoulême accueille depuis le 22 décembre les enfants de 5 à 11 ans, dans les meilleures conditions possibles. "On peut se permettre de prendre le temps, d'avoir un quart d'heure à vingt minutes par enfant" indique le Docteur Fabienne Lo Re, responsable du service départemental de vaccination en Charente. Le rez-de-chaussée de l'établissement a été réservé exclusivement à la vaccination covid enfants, les autres activités du centre ont été rassemblées au premier étage.

à lire aussi Le centre de vaccination mobile augmente sa capacité de vaccination en Charente-Maritime

"Avant de vacciner un enfant, on lui explique systématiquement à quoi ça sert, comment sa marche, et on lui demande s'il a des questions" raconte le Docteur Lo Re. Les infirmières sont spécialisées dans la vaccination des enfants, certaines viennent de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) pour pouvoir prendre en charge les enfants handicapés, si besoin. "les puéricultrices savent comment aborder un enfant, les parents tiennent leur main s'il y a besoin. En fonction du contexte, ils peuvent aussi prendre leur enfant sur leur genoux" précise le médecin. Avant de vacciner, les personnels vérifient pour chaque enfant qu'il n'a pas déjà été contaminé, par un test en piquant le bout du doigt.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

500 enfants seront vaccinés jusqu'en avril

Pour l'instant, le centre départemental de vaccination est le seul dans les deux Charente à prendre en charge les 5-11 ans. Leur vaccination est possible depuis le 22 décembre. 155 enfants sont déjà venus recevoir une injection, au rythme de 30 par jour. "Nous sommes sur des parents qui sont volontaires, qui n'ont pas vraiment de question, qui sont convaincus de l'intérêt de la vaccination" constate le Docteur Lo Re. Le planning du centre est déjà très rempli : 940 créneaux de vaccination ont été ouverts jusqu'en avril, "ce qui représente peu ou prou 500 enfants entièrement vaccinés" précise le médecin. Ils sont tous trouvé preneur.

Deux autres centres ouvriront des lignes de vaccination en Charente à partir du 4 janvier : le centre de La Couronne, et celui du Centre Hospitalier d'Angoulême.

En Charente-Maritime, le centre de Saintes accueillera les enfants à partir de la semaine prochaine. "Neuf autres sont en train de s'organiser" annonce Laurent Flament, le directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé. Ils ouvriront au plus tard dans la semaine du 10 janvier.

Des créneaux de vaccination pour les moins de 12 ans ouvriront prochainement sur internet, sur les plateformes Doctolib et Vite ma dose. Les pédiatres et les médecins généralistes vaccinent également les enfants de moins de 12 ans.