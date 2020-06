C'est une vaste opération de dépistage gratuit du COVID-19 qui a débuté mercredi matin à Angoulême, sur le parvis de la gare. L'Agence Régionale de Santé veut évaluer le niveau du virus sur le territoire, et déclencher éventuellement la recherche des contacts des nouveaux malades.

Angoulême : dépistage massif et gratuit du COVID-19

Ils sont nombreux à être venus pour en avoir le coeur net : il y avait déjà une longue file d'attente, mercredi matin, une demi-heure avant le début de l'opération, prévu à 9 heures. C'est la fédération française de sauvetage et de secourisme qui les a accueillis. Ils sont restés debout, à l'ombre, masqués et distants d'au moins un mètre les uns des autres. Par groupes de 10, ils se sont fait inscrire au dépistage : prise de température, questionnaire, présentation des cartes Vitale. Des chaises étaient prévues à côté des tables d'inscription, et un hôpital temporaire sous une grande tente pouvait accueillir plusieurs lits de camp pour des personnes qui auraient eu des malaises. C'est le service des Urgences du centre hospitalier d'Angoulême qui procédait aux prélèvements PCR dans le nez. La plupart des personnes dépistées disaient n'avoir aucun symptôme du coronavirus, mais ils voulaient connaître leur état de santé pour ne pas transmettre la maladie à leur entourage familial. Les résultats des tests sont connus 24 heures après les prélèvements.

L'une des tentes pour l'accueil des personnes dépistées © Radio France - Pierre MARSAT

