Angoulême : les 50 résidents de la Villa Bury en confinement absolu après un cas de Covid-19

Tous les résidents de la maison de retraite de la Villa Bury, à Angoulême, ont été placés en confinement absolu ce jeudi après la découverte d'un cas de Coronavirus. L'état de la résidente en question est peu inquiétant. Le confinement absolu signifie qu'ils ne peuvent plus du tout sortir de leur appartement personnel, situé dans la résidence. Ils ne prennent déjà plus de repas en commun depuis une semaine et l'épidémie de grippe qui a alerté le personnel soignant, note l'Agence régionale de santé (ARS).

Trois soignants placés en quatorzaine

Quant à eux, les 14 membres du personnel soignant n'interviennent plus dans la Villa Bury et trois d'entre eux sont placés en quatorzaine car ils étaient en contact avec cette résidente contaminée par le Covid-19. Désormais, ce sont des prestataires de service et un cabinet d'infirmiers extérieurs qui les ont remplacés.

L'Hôpital d'Angoulême s'est déplacé ce jeudi pour effectuer des tests et pour mettre en place une cellule médico-psychologique. Elle doit permettre aux résidents d'être écoutés et d'éluder leurs angoisses, précise l'ARS.