Les nuits des étoiles ont lieu du 3 au 6 août. La planète Mars sera extrêmement proche de la Terre. Anna, 11 ans et passionnée d'astronomie, va tenir une conférence sur l'astre rouge.

Damien Kuzior, le responsable de 51 Pegasi B, et Anna, future conférencière.

Florange, France

"Je suis un peu stressée, c'est normal. Mais je sais que j'en suis capable, donc il ne devrait pas y avoir de soucis". Anna, 11 ans et demi, va tenir sa première conférence sur la planète Mars à l'occasion des nuits des étoiles du 3 au 6 août. Samedi, elle prendra la parole devant des curieux et plusieurs membres de l'association 51 Pegasi B, le club d'astronomie de Florange (Moselle).

Coup de foudre

Cette férue d'astronomie est très jeune mais elle en connait déjà un rayon. Avec ses deux macarons sur le haut du crâne, elle ressemble à une version junior de la Princesse Leïa, une des héroïnes de la saga Star Wars. Mais Anna vit bien sur Terre. Des astres, elle en apprécie "leur beauté, leurs cratères, leur histoire". Elle aperçoit Jupiter dans un télescope à 9 ans dans le cadre de l'école et c'est tout de suite le coup de foudre. Avec sa maman Françoise, elle cherche à s'inscrire dans un club d'astronomie. Elle intègre la Société lorraine d'astronomie (SLA) à 10 ans alors que l'admission est normalement réservée aux jeunes à partir de 16 ans. Les responsables, bluffés, l'ont accepté tout de suite.

Anna révise sa prise de parole avec ses fiches annotées © Radio France - Roméo Van Mastrigt

"Elle ne lâche pas l'affaire"

Cette passion, sa maman n'en revient pas : "Je pensais que ça allait lui passer. Mais non, elle persévère. Je suis très fière d'elle". Damien Kusior, le responsable de 51 Pegasi B, lui aussi, est très impressionné : "En général, quand on montre les étoiles à des enfants, ils sont fascinés mais ça ne dure jamais, c'est très éphémère. Anna, elle, est impliquée et ne lâche pas l'affaire".

Anna est encore jeune, mais elle hésite quant à son futur : "pourquoi pas travailler en lien avec l'astronomie, je ne sais pas encore". En tout cas, partir dans l'espace, pas question :"On est pas sûrs de pouvoir en revenir, c'est dangereux quand même. Les planètes, je préfère les observer ici". En attendant sa grande conférence, Anna a le regard fixé vers les étoiles mais la tête sur les épaules et les deux pieds sur Terre.

La conférence d'Anna aura lieu à 21 H au Complexe de Bettange à Florange, rue de l'Etoile. Elle est gratuite et ouverte au public. La prise de parole sera suivie d'une observation des étoiles avec l'association.