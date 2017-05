Anne-Catherine Ohlmann, en charge du projet Ice Memory : "Nous allons pouvoir remonter 18.000 ans dans le passé"

Extraire des carottes de glace de 140 mètres de long à 6.300 mètres d'altitude pour remonter dans le temps, c'est le but du projet "Ice Memory", lancé par l'Université Grenoble-Alpes. Anne-Catherine Ohlmann, directrice de la fondation de l'UGA, était l'invitée de France Bleu Isère ce lundi matin.

"L'objectif est d'extraire des carottes de glace et de les conserver pour permettre aux scientifiques de mener des recherches.", explique Anne-Catherine Ohlmann, directrice de la fondation de l'Université Grenoble-Alpes, en charge du projet "Ice Memory". Pendant près de trois semaines, une équipe d'une vingtaine de scientifiques va s'activer à 6.300 mètres de hauteur, au sommet du glacier bolivien de l'Illimani, afin d'en retirer des carottes de glace de 14O mètres de long. Un travail de titan pour lequel les glaciologues se sont longuement préparés. "Ils ont suivi un entraînement sportif intense.", assure Anne-Catherine Ohlmann.

Une des trois carottes de glace extraites sera analysée directement à Grenoble, "afin qu'elle nous donne toutes les informations scientifiques que nous sommes aujourd'hui en capacité d'en tirer.", précise Anne-Catherine Ohlmann. Selon la directrice de la fondation UGA, "Ces extraits peuvent nous donner beaucoup d'informations sur le climat et l'environnement. Nous allons traquer les bulles d'air, les isotopes, les pollens, etc." Pour lesscientifiques, ces immenses glaçons sont en réalité de véritables machines à voyager dans le temps : "On va pouvoir remonter 18.000 ans dans le passé de ce territoire bolivien", explique Anne-Catherine Ohlmann.

Mais le passé n'est pas le seul objectif du projet Ice Memory. Pour Anne-Catherine Ohlmann, il est tout aussi important d'avoir le regard tourné vers l'avenir. C'est pourquoi deux des trois carottes extraites seront envoyées à la base Concordia en Antarctique pour y être stockées : "Elles pourront ainsi être analysées par les générations futures d'ici trois ou quatre siècles, quand les glaciers auront disparu.", prévoit la directrice du projet. Ces échantillons de glace rejoindront ceux extraits lors de la première mission d'Ice Memory, effectuée au col du Dôme dans le massif du Mont-Blanc en août 2016.

