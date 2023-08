Anneaux Coralligènes, le mystère du Cap Corse bientôt dévoilé ?

L'équipe du photographe naturaliste Laurent Ballesta, ses plongeurs et ses scientifiques, ont reçu le soutien d'un sous-marin pour mieux observer et comprendre donc l'existence de ce millier d'anneaux de corail - d'un diamètre toujours à peu près équivalent à 25 mètres - situés à quelques 120 mètres de profondeur.

Pour l'œil du photographe Laurent Ballesta, l'intérêt du sous-marin c'est d'obtenir une vue d'ensemble du site, repérer les meilleurs zones à explorer en détail mais pas seulement : “Les sous-marins, ils étaient là aussi pour faire descendre au fond des gens qui, de toute façon, pourraient jamais faire ces plongées, des géologues géophysiciens, qui vont nous aider à raconter toute l'histoire de ces anneaux.”

Le Victoria, catamaran de l'expédition Gombessa © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Un site exceptionnel

De très nombreuses données ont été collectées et analysées par des chercheurs à l'image d'Edouard Bard, géologue, climatologue et océanographe au Collège de France, selon qui le site du Cap Corse est un des dix plus importants au monde pour comprendre l'actuel niveau de la mer. Des plongées qui permettront peut-être de lever le mystère de ces anneaux coraligènes selon Laurent Ballesta : “On a beaucoup de pistes et je ne vous les dirai pas. Bien sûr, on avance énormément, il reste encore des choses très mystérieuses et c'est assez agaçant de voir tous les moyens qu'on a mis en place et de ne pas avoir les réponses à tout. Ce que je peux dire, c'est qu’était avec nous quand même Édouard Bard, le seul géologue climatologue du Collège de France, et il a eu cette phrase magique : ça fait 35 ans que j'étudie quelque chose c'est la première fois que je le vois, je ne vous dirais pas quoi exactement mais voilà.”

Maddy Cancemi (directrice du Parc marin du Cap Corse), Florian (un des plongeurs photographe) et Julie Deter (Université de Montpellier) à côté du fameux sous-marin. © Radio France - Alexandre Sanguinetti

L'un des agents du parc marin du Cap, Laurent Riquiers, responsable du service opération, a pu faire une plongée en submersible : « Dès lors qu’on trouve un élément rocheux du coralligène, on voit vraiment l'effet des espèces bio constructrices parce que c'est là qu'on voit toute la vie apparaître. Et on a vu un certain nombre de langoustes dans le dans le coralligène, des Saint-Pierre aussi et beaucoup de Gorgones, Pourpres, Caméléon, de nombreuses espèces de poissons des Anthias. Voilà, c'était assez riche.

C'est une première fois en sous-marin, une découverte, c'est assez étrange parce que je suis plongeur et de pouvoir rester autant de temps dans le fond à 85 mètres de de profondeur, pour moi c'est un record. J'étais allé au maximum à 55 mètres, d'être sec, de pouvoir échanger avec ses collègues, de pouvoir le partager aussi c'est vraiment une expérience inédite, oui. »

Partager les connaissances

Pour le Parc Naturel Marin du Cap Corse - partenaire de l'expédition - toute connaissance est importante. Maddy Cancemi, directrice du Parc : “À chaque fois qu'on met la tête sous l'eau dans ces profondeurs à, on voit des espèces qui forment des habitats et qu'on ne connaissait pas avant, qui sont très riches. Pour nous c'est important parce qu'un parc marin, c'est d'abord la connaissance et donc il faut en faire profiter tout le monde. Et puis c'est aussi pour essayer de mieux comprendre le système pour le préserver.”

Une expédition émaillé de soucis, d'aléas et d'avaries... mais comme le dit Laurent Ballesta : “Il y en a qui disent que c'est ça la définition d'une aventure, une autre façon de dire galère.” A l'issue de cette expédition, l'équipe d'Andromède sera sans doute capable, entre autres, de dater ces formations coralligènes qui conserveront tout de même une part de mystère.