Annecy : le port du masque n'est plus obligatoire au bord du Lac. Il reste obligatoire en centre-ville.

La Ville d'Annecy réduit la zone de port de masque obligatoire. A partir du 1er juin et jusqu’au 30 juin, la zone de port de masque obligatoire sera dorénavant uniquement limitée au centre-ville. Les bords de lac, la promenade et la base nautique des Marquisats, le quai de la Tournette, les Jardins de l’Europe, le Pâquier, le parc Charles Bosson, la promenade, la presqu’île et la plage d’Albigny, ne sont ainsi plus concernés par l’obligation de port du masque. Mais "la prudence reste recommandée, en particulier le respect des gestes barrières", précise dans son communiqué la Ville d'Annecy qui dit avoir pris cette mesure en concertation avec la préfecture de Haute-Savoie.

Le port du masque est obligatoire sur les marchés pour les personnes de plus de 11 ans, par arrêté préfectoral.