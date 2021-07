Annecy : ouverture d’un centre de vaccination éphémère à Bonlieu

Un centre de vaccination éphémère a été mis en place à Bonlieu au cœur d’Annecy. Il va être ouvert à partir de ce samedi 17 juillet 2021. Objectif : permettre à tous, haut-savoyards ou vacanciers, de se faire vacciner le plus vite possible. Lieu : salle Eugène Verdun (Bonlieu),1 rue Jean Jaurès 74.000 Annecy.

510 créneaux mis en ligne par jour

Chaque jour, ce sont 510 créneaux de vaccination qui vont être ouverts, pendant six jours. Comme d'habitude, il faut prendre rendez-vous en ligne, sur le site doctolib.fr. Le centre est ouvert à toutes les personnes de 12 ans et plus. Du fait de son caractère éphémère, il ne sera pas possible de réaliser la seconde injection dans ce centre.

Les horaires d'ouverture