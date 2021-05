Coronavirus : Annecy recherche des bénévoles pour renforcer son centre de vaccination d'Annecy-le-Vieux

Du 31 mai au 30 juillet, le centre de vaccination situé à l’Espace rencontre d’Annecy-le-Vieux sera ouvert de 18h à 22h du lundi au vendredi, sauf le 14 et le 15 juin. Cette ouverture permettra aux personnes de plus de 18 ans qui travaillent en journée de pouvoir plus facilement bénéficier de la vaccination. Ces nouvelles plages horaires seront assurées par des bénévoles. Aussi, la Ville recherche des volontaires sur cette période.

Une mission d'accompagnement

Les bénévoles effectueront des missions d’accueil téléphonique et physique, d’enregistrement et d’accompagnement des patients pendant leurs parcours de vaccination. Aucune compétence particulière n’est demandée, chaque bénévole sera formé par les encadrants du centre.

Un repas est offert. Vous pouvez vous faire connaître par téléphone au 04 80 48 11 30 ou par mail vaccination.cap1@annecy.fr. Une réunion d’information est prévue le mardi 25 mai à 18h à l’espace Cap Périaz (salle de conférence). Inscription obligatoire pour respecter les jauges en vigueur sur annecy.fr.