Anneyron : il n' y a pas eu de séisme

Vous avez peut-être entendu parler d'un séisme qui aurait eu lieu ce mardi matin dans la région d'Anneyron en Nord Drôme. Or les organismes de surveillance de la sismicité en France comme le réseau national de surveillance sismique ( RéNaSS ) n'ont noté aucun événement sismique en Nord Ardèche ou en Nord Drôme.

Un événement automatique ?

Il est possible que des appareils de détection de la région aient enregistré un événement qui est immédiatement indiqué sur le site du RéNaSS. En revanche, il est indiqué comme un événement automatique et non validé par un sismologue. Il peut s'agir de passages de poids lourds à proximité des appareils de détection.

Un mini séisme dans la région de Montbrison

Le seul mouvement terrestre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistré ce mardi matin à 6 heures 04 avec une magnitude de 1,5 sur l'échelle de Richter. Une magnitude très faible à peine perceptible à proximité de l'épicentre.