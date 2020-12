Anniversaire de l'accord de Paris : une centaine de personnes rassemblées pour le climat à Metz

Une centaine de personnes se sont réunies ce vendredi sur la Place d'Armes à Metz, au pied de la cathédrale, à l'appel du collectif " Metz - Marche pour le climat " et à l'occasion du 5ème anniversaire de la signature de l'accord de Paris.

Conclu par 195 pays lors de la 21ème Conférence des parties (COP) à Paris en 2015 , cet accord historique devait accélérer les actions et les investissements nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degrés d'ici la fin du siècle.

Anne faisait partie des ceux qui ont rallumé les bougies soufflées par le vent sur le parvis, qui formaient le mot " MAX 1,5° ", en référence à la promesse de l'accord. Elle était là pour demander le respect des engagements pris lors de la convention citoyenne : " On a invité des gens à réfléchir longtemps...Ils ont émis des idées et des hypothèses pas complètement aberrantes, comme la réduction de la vitesse, l'isolation thermique.. Des choses qui peuvent paraître de bon sens. C'était une belle initiative, ce serait dommage de ne pas les entendre."

On a l'impression que les petits gestes qu'on fait au quotidien, ça ne suffit pas - Anne, une participante

Des actes pour le climat

Le Président Emmanuel Macron recevra ce lundi à Paris des membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) dans un contexte de tensions. Ces derniers avaient peu apprécié les déclarations du Président, dans un entretien à Brut, qui avait déclaré : "Je ne veux pas dire que parce que les 150 citoyens ont écrit un truc, c’est la Bible ou le Coran".

Eric Tschudy a rejoint le mouvement Marche pour le climat à Metz lors de sa création , après que Nicolas Hulot a démissionné du ministère de la Transition écologique en octobre 2018. Pour lui, les conséquences du réchauffement pour les citoyens sont directes et visibles : " Ici en Lorraine on a des sécheresses très importantes depuis 2,3 ans. Ce sera bientôt beaucoup plus compliqué de faire pousser des choses à manger ", explique-t-il.

Jusqu'à 55 degrés en été en Lorraine dans une dizaine d'années - Eric Tschudy, membre de Marche pour le climat

Le collectif réclame la mise en oeuvre des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat ainsi que la mise en place de la taxe européenne sur la spéculation par le biais de pétitions en ligne.