Annonay : les ex-salariés de Tetra Médical devant les prud'hommes avant la fin 2023

Les procédures se multiplient à l'encontre de l'ancien laboratoire Tetra Médical d'Annonay. Les ex-salariés poursuivent leur ancien employeur après avoir été exposés pendant des années à un gaz toxique et cancérigène, l'oxyde d'éthylène

Ils était tous invités à une réunion hier soir à Davézieux. Leur avocat a voulu les rassurer. Me François Lafforgue était invité de France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi matin.

France Bleu Drôme Ardèche : vous êtes venu rencontrer ces ex-salariés. Pour leur dire quoi finalement ?

François Lafforgue: Pour faire un point d'étape. Nous avons une audience importante le 21 novembre devant le conseil de prudhommes d'Annonay pour les ex-salariés qui ont été exposés et contaminés à l'oxyde d'éthylène. Et nous avons également annoncé des procédures en reconnaissance de maladie professionnelle pour sept salariés qui ont contracté des maladies qui peuvent être considérées comme étant en lien avec leur travail.

Très concrètement, qu'attendez-vous ? Des indemnisations ?

C'est d'abord la responsabilité de l'employeur qui doit être caractérisée et retenue par la justice. Et puis ensuite, effectivement, ce qui en découle, c'est des indemnisations pour chacun des salariés concernés et la prise en charge du caractère professionnel de la maladie pour ceux qui sont malades. Donc une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

Pour l'instant, la maladie professionnelle a été reconnue pour une seule employée concernée. Vous avez bon espoir que d'autres vont pouvoir bénéficier de ce statut ?

Oui, puisque nous venons de déposer des déclarations de maladies professionnelles pour des personnes qui sont atteintes de la même maladie notamment. Donc, nous avons bon espoir pour ces salariés que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu.

Ces personnes que vous avez rencontrés hier soir, ces ex-salariés de Tetra, ils vont comment ?

Ils sont en colère. Un profond profond sentiment d'injustice d'avoir été exposés à ce gaz toxique pendant toutes ces années sans que leur employeur les aient protégés. Et donc ils sont mobilisés, mobilisés pour aller de l'avant. Devant le conseil de prudhommes, ils attendent aussi beaucoup de la procédure pénale qui est en cours. Et puis il y a les enfants, les enfants de ces salariés dont certains sont atteints de maladies graves et pour lesquels nous allons agir.

Quels types de maladie touchent ces enfants ?

Nous avons des handicaps psychomoteurs sévères pour certains d'entre eux, des tumeurs également pour d'autres, des troubles neurologiques importants ou cérébraux. Et donc nous avons décidé d'engager des actions pour ces enfants et leurs parents devant le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, puisque l'oxyde d'éthylène fait partie de la grande famille des pesticides.

Cette procédure peut prendre combien de temps ?

Elle peut être rapide. Il y a des délais qui sont relativement courts pour ce que nous connaissons, des procédures judiciaires de l'ordre de six mois. Et puis ensuite, si nous allons devant les juridictions, eh bien il faut rajouter six mois, un an de plus. Donc ça peut être relativement rapide si on tient compte du temps judiciaire bien évidemment.

Il y a aussi une enquête pénale pilotée par le parquet de Marseille. Là aussi, les choses ont avancé ?

Les choses avancent manifestement, mais nous, nous attendons de cette enquête qu'elle aboutisse et le cas échéant, nous espérons qu'un jour il y aura un procès devant le tribunal correctionnel et que les responsables de cette entreprise viennent s'expliquer devant les salariés qu'ils ont contaminés pendant toutes ces années.

Ça veut dire qu'il y a eu des auditions ?

Il y a des auditions, mais je ne peux pas en dire plus. Il y a le secret de l'instruction.

Vous espérez un procès de Tétra Médical. On est sur le même type de procès que le scandale de l'amiante selon vous ?

Disons que l'oxyde d'éthylène n'a pas été utilisé aussi abondamment que l'amiante. Donc on ne peut pas faire de comparaisons entre les deux produits. Mais il s'agit, à l'échelle d'une petite entreprise comme Tétra Médical, d'un drame sanitaire à notre sens.

