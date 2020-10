Annonay : une association recherche vingt citoyens pour mesurer la qualité de l'air qu'ils respirent

L’agence locale de l’énergie et du climat de l’Ardèche propose à vingt citoyens de mesurer la qualité de l'air qu'ils respirent au quotidien. L'expérimentation concerne l'agglomération d'Annonay et la communauté de communes du Val d’Ay. Les volontaires ont jusqu'au 9 novembre pour s'inscrire.

Le capteur vous suit partout et enregistre la qualité de l'air que vous respirez

Savez-vous ce que contient l'air que vous respirez au quotidien ? En Ardèche, dans l'agglomération d'Annonay et la communauté de communes du Val d’Ay, des capteurs vont être prêtés à vingt volontaires pour qu'ils explorent la qualité de l'air autour de chez eux. Une initiative coordonnée par Alec 07, l’agence locale de l’énergie et du climat de l’Ardèche et Atmo, l'organisme chargé de mesurer la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Traquer les particules fines, jusque dans sa cuisine

Ces capteurs de petites tailles, transportables partout, permettront aux volontaires de quantifier les particules fines présentes dans leur environnement. Les vingt citoyens sélectionnés seront formés pour utiliser le capteur, qui sera connecté à une application mobile."C'est une manière de rendre visible l'invisible, explique Julie Cozic, chargé de projet à Atmo. En effet, les particules fines circulent partout, y compris dans nos foyers. De nombreuses activités génèrent ces particules. Quand on passe l'aspirateur, quand on allume des bougies parfumées ou même lorsqu'on utilise son grill pain", détaille Julie Cozic.

Les volontaires pourront également activer leur boîtier en extérieur, pour connaître la qualité de l'air de leur quartier. Cette première expérimentation durera quinze jours et sera suivie d'un bilan avec un professionnel de la qualité de l'air. Les données récoltées seront accessibles à tous, via une plateforme en ligne.

Inscriptions jusqu'au 9 novembre

Pour participer au projet, soutenu par l’Agence de la Transition écologique, il faut s'inscrire sur le site de l’agence locale de l’énergie et du climat de l’Ardèche, d'ici le 9 novembre.