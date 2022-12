Annoncée pour janvier, la réouverture des urgences la nuit à l'hôpital d'Ancenis sera de courte durée

Un mois cet été, deux mois cet automne... Magali Terrien est atteinte de fibromyalgie, une maladie qui entraîne des douleurs diffuses parfois invalidantes, et la fermeture répétée des urgences d'Ancenis l'angoisse terriblement : "J'ai l'impression de ne plus vivre en fait, j'ai l'impression de survivre chaque nuit parce que les urgences sont fermées alors que j'habite juste à côté, à quatre minutes." Depuis début novembre, cette Ancenienne de 38 ans a fait appel deux fois à une ambulance pour la conduire au CHU d'Angers, situé à plus de 50 kilomètres.

ⓘ Publicité

C'est Magali Terrien qui a lancé la pétition pour dire non à la fermeture des urgences d'Ancenis . En quatre semaines, elle a recueilli près de 4.000 signatures. Francky Stadelmann, autre habitant du territoire, l'a immédiatement signée : "Aujourd'hui, je ne souffre pas directement de la fermeture. Par contre, l'année dernière, j'ai fait un infarctus et j'ai été pris en charge par les urgences. Je les en remercie car, si je n'avais pas eu les urgences à ce moment là, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. D'autant que mes symptômes ne correspondaient pas réellement à un infarctus donc, même si j'avais appelé le 15, il est possible qu'il ne m'auraient pas fléché directement sur les urgences."

Francky Stadelman dit soutenir les hôpitaux publics "et surtout les urgences de proximité". Il rappelle que le territoire couvert par l'hôpital d'Ancenis est vaste : "C'est inconcevable que, pour 10.000 habitants, on n'ait pas un service d'accès aux soins d'urgence digne de ce nom." Le quinquagénaire ne cache pas son inquiétude pour l'avenir du Centre hospitalier Erdre et Loire (CHEL) : "On commence par les urgences, puis c'est un autre service qui ferme, peut-être la maternité et pourquoi pas à terme complètement l'hôpital." "C'est une crainte qui s'entend", répond la directrice, Sandrine Delage, "mais avec le Covid, et même avant, on a prouvé toute l'utilité d'avoir un centre hospitalier sur le bassin d'Ancenis."

Les urgences devraient refermer la nuit de février à avril sauf recrutement de médecin

Les urgences d'Ancenis seront de nouveau ouvertes la nuit en janvier. C'est une période où les congés sont moins nombreux et davantage de médecins peuvent venir en renfort de Nantes. Mais Sandrine Delage se veut transparente, cette réouverture sera certainement de courte durée : "On va pouvoir ouvrir les nuits au mois de janvier mais sans doute les refermer après." Et il en sera ainsi jusqu'à fin avril sauf "si on arrive à faire un recrutement, là on pourra rouvrir."

Il manque aujourd'hui entre deux et quatre médecins urgentistes à Ancenis. Et on doit faire avec ce problème de démographie médicale qui va durer, explique Sandrine Delage : "Il faut bien avoir en tête qu'il y a aujourd'hui plus de médecins qui quittent leur exercice qu'il y en a de nouveaux qui entrent. Et malgré les décisions prises sur le numerus clausus, avant que ça prenne effet, on n'y sera pas avant 2030."

D'ici là, il faut réorganiser l'accès aux soins dans les territoires. L'hôpital d'Ancenis dit y travailler, avec les médecins généralistes du secteur. Il est demandé aussi aux patients de respecter les consignes avant de venir aux urgences : appeler le 15, pour être orienté au besoin vers la maison médicale de garde (à Ancenis, elle est ouverte de 20 heures à minuit) ou l'hôpital le plus proche.

La directrice de l'hôpital d'Ancenis trouve que la population s'adapte face à cette fermeture répétée des urgences la nuit. © Radio France - Anne Bertrand

La directrice de l'hôpital d'Ancenis observe d'ailleurs un changement de comportements, suite à cette fermeture répétée des urgences : "La population a déjà commencé à s'adapter. Je trouve qu'elle est respectueuse des horaires, les gens attendent le matin pour venir et ça se passe relativement bien avec l'équipe médicale et soignante. Je pense que tout le monde a compris après le Covid qu'il ne fallait pas sursolliciter notre système de santé déjà très éprouvé."

Les habitants mobilisés ne comptent pas, eux, s'arrêter à la pétition. Ils souhaitent organiser une manifestation après les fêtes et ont déjà édité un flyer à distribuer avec une photo volontairement choquante : on y voit les pieds d'un corps à la morgue, avec une étiquette accrochée à l'orteil "je n'étais pas prioritaire". Mais pour Magali Terrien, qui est très attachée à l'hôpital d'Ancenis et à son personnel, "c'est pour montrer au CHEL qu'on est avec eux."