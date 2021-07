Annonces d'Emmanuel Macron: 1400 créneaux réservés en quelques heures au centre de vaccination de Valenciennes

"Encore 150 rendez-vous en 2 minutes, c'est un truc de fou !" s'étonne Jacques Franzoni le médecin coordinateur du centre de Valenciennes qui regarde exploser le nombre de rdv sur son ordinateur alors que les 1400 qu'il a déjà libéré hier à 22h ont été réservés en quelques heures après l'allocution d'Emmanuel Macron. En France, ce midi le gouvernement recensait 1,5 million de nouvelles inscriptions.

"une très bonne chose" pour le médecin qui voyait ces derniers jours la courbe des primo vaccinés fortement diminuer. Pour faire face l'équipe a prévu encore cette semaine 2000 créneaux supplémentaires, 30% de personnel en plus , et une file pour les personnes qui n'ont pas pris de RDV. Parmi eux beaucoup de jeunes, qui représentaient aussi hier 65% des inscriptions sur Doctolib.

Riane une collégienne de 14 ans ne voulait pas à la base se faire vacciner car elle avait peur d'avoir mal, mais à quelques jours de ces vacances, elle ne voulait pas être cloîtrée à l'intérieur de sa location.

Valentine, 16 ans, elle refusait l'injection à cause du manque de recul sur le vaccin mais aujourd'hui elle se sent piégée

Je suis jeune et si on fait pas le vaccin on ne peut plus rien faire, on est bloqué chez nous, on peut plus aller au cinéma, plus aller dans les centres commerciaux, les tests PCR ça devient payant et il faut les faire tous les 2 jours donc pour moi ça devient une obligation sinon la vie s'arrête