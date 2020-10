Annonces d'Emmanuel Macron : Loic Prud'homme (député LFI Gironde) dénonce "une incompétence criminelle"

France Bleu Gironde : Le reconfinement était-il la meilleure solution à vos yeux?

Loic Prud'homme : "Le gouvernement nous avait dit il y a 6 mois qu'il avait compris et tiré les leçons de cette première vague et en fait on s'aperçoit aujourd'hui que rien n'est prévu et qu'il est complètement submergé. Il nous dit que tous les indicateurs sont pire que le premier épisode, et en face les stratégies sont en-deça, donc ces annonces ne sont pas à la hauteur de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui."

France Bleu Gironde : Qu'attendiez-vous?

Loic Prud'homme: "On attendait surtout un peu moins d'inconséquence depuis plusieurs semaines! On voit à quel point le déconfinement a été un échec, nous n'avons toujours pas de tests en nombre suffisant et on permet aux gens d'aller se contaminer au travail, à l'école ou dans les transports en commun! On fait les choses à l'envers et ces gens là sont d'une inconséquence criminelle. Ils nous annoncent 400 000 morts si rien n'est fait et rien n'est fait, donc je pense qu'on peut utiliser ce qualificatif.

France Bleu Gironde : L'ampleur de la 2ème vague ne vous incite-t-elle pas à un peu plus de solidarité politique?

Loic Prud'homme : Depuis le mois de mars, on a rédigé 12 proposions de lois, 5 plans et une commission d'enquête! et rien n'a été retenu par le gouvernement, donc à un moment, on ne peut plus cautionner tant d'incompétence simplement pour l'unité de la classe politique! Ce gouvernement doit assumer, sinon, qu'il parte. Et puis qu'on arrête de nous dire que tout cela est fait dans le respect des règles démocratiques, c'est faux depuis le début et encore ce jeudi les parlementaires vont être amenés à se prononcer sur un plan qui est déjà réglé dans ses moindres détails. Tout cela est une simple mascarade!