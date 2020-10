Annonces d'Emmanuel Macron : quelles conséquences en Isère ?

Le président de la République, Emmanuel Macron, vient d'annoncer la mise en place d'un couvre-feu dans plusieurs régions et dans certaines métropoles, dont Grenoble. Quelles sont les conséquences et les réactions dans notre département de l'Isère ?

On s'en doutait. Avec le regain de l'épidémie de coronavirus, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi soir. Il a annoncé la mise en place d'un couvre-feu dans la région Île-de-France et huit métropoles en en France, dont Grenoble et Lyon.

Demain matin sur France Bleu Isère :

Marc Boulot des Gîtes de France en Isère, réagira à ces annonces dans la "nouvelle éco" à 7h15

Emilie Chalas, députée de l'Isère, sera l'invitée de la rédaction à 7h45

Pour mettre en place ce couvre-feu, le gouvernement a du mettre en place un état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire dès samedi matin. Le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, précisera l'application de cette mesure dans les prochains jours.

Le couvre-feu sera effectif, de 21 heures à 6 heures, à partir de samedi 17 octobre minuit pour au moins une durée de 4 semaines. Il y aura des attestations comme lors du confinement pour justifier ses déplacements dans cette fourchette horaire. Le gouvernement demandera au Parlement son prolongement jusqu'au 1er décembre. L'amende en cas de non-respect de la règle sera de 135 euros.

Mobilisation des forces de l'ordre

Policiers et gendarmes seront mobilisés pendant les quatre prochaines semaines. Yannick Biancheri, responsable national du syndicat "Alliance" regrette que les policiers soient surchargés. "La tâche des policiers est déjà compliquée. On surnage avec le manque d'effectif et la covid car comme tout le monde, la police nationale est touchée par le virus. Sur le couvre-feu, il faudra voir comment on pourra le faire respecter. Mais dans tous les cas, comme pendant le confinement, on s'adaptera parce que la police est professionnelle" réagit Yannick Biancheri pour France Bleu Isère.