Montpellier, France

Le Conseil national de l'Ordre des médecins se pourvoit en cassation pour contester l'annulation de la radiation du professeur Henri Joyeux, auteur de pétitions anti-vaccins.

Le professeur Joyeux célèbre cancérologue a été blanchi en appel.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins n'accepte pas cette décision et introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat "au nom de la déontologie et de son engagement plein et entier en faveur de la vaccination"