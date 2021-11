Anorexie, boulimie, hyperphagie : une association à l'écoute des malades en Charente-Maritime

Les troubles du comportement alimentaire ont explosé avec le Covid. Des maladies potentiellement mortelles qui plongent souvent malades et familles dans la détresse et l'isolement. Précisément ce que souhaite combattre une jeune association charentaise-maritime : "Solidarité anorexie boulimie".

C'est une conséquence préoccupante de la crise sanitaire : l'explosion des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, hyperphagie. Des maladies qui s'apparentent beaucoup aux conduites addictives, et qui touchent en priorité des jeunes femmes, voire des adolescentes. Et comme le risque est potentiellement mortel, cela plonge de nombreuses familles dans la détresse et l'isolement. Précisément ce que cherche à combattre une jeune association de Charente-Maritime : Solidarité anorexie boulimie.

Sidney a poussé la porte il y a quelques mois. Lors du premier confinement, au printemps 2020, sa fille Océane a plongé brutalement dans l'anorexie. "Il y avait déjà des prémisses quelques mois auparavant, mais avec le confinement tout a basculé". Rupture des prises en charge, consultations remplacées par des appels en visio. Sa fille s'est alors réfugiée dans le sport à haute dose, pour perdre du poids. "Jusqu'au jour où, étant infirmière, j'ai détecté que son rythme cardiaque d'Océane était très bas. Le soir même, elle est entrée aux urgences."

L'espoir, carburant pour s'en sortir

Une remise en cause brutale pour toute la famille, qui a laissé Sidney exsangue. "Il y a un sentiment de culpabilité, d'impuissance. On se dit : pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Tous nos repères sont détruits." Mais aujourd'hui, Sidney a repris espoir, et le goût de se battre face à la maladie de sa fille. Grâce aux professionnels de santé, précieux, qui l'ont accompagnée. Grâce aussi aux bénévoles de l'association Solidarité anorexie boulimie. "C'est des oreilles attentives, beaucoup de bienveillance et ça fait énormément de bien."

Parmi les bénévoles de cette jeune association, Romane, 24 ans. Sortie il y a trois ans à peine d'une longue période d'anorexie-boulimie, qui lui a mangé son adolescence. Aujourd'hui la jeune femme veut témoigner, prouver qu'on peut se sortir de ces maladies encore mal connues du grand public. "On s'arrête sur l'apparence physique. Oui, j'avais perdu du poids, mais c'est avant tout une dictature mentale. Je pensais tout le temps aux calories que je mangeais, je me punissais, je n'avais plus de vie sociale, j'étais entrée dans une dépression immense. J'ai poussé mon corps à bout."

"J'ai choisi de vivre"

Longtemps Romane a attendu le déclic. Mais finalement la guérison est arrivée pas à pas. "J'ai réalisé que je risquais de mourir, et j'ai choisi de vivre. Et puis j'ai reçu l'aide de mes parents. Il faut être accompagné aussi par des professionnels. Et je me suis parfois dit que je ne m'en sortirais pas. Mais c'est possible."

L'association Santé anorexie boulimie organise des rencontres une fois par mois, le deuxième samedi, au palais des congrès de Rochefort, de 10h à 12h.