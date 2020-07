Antennes-relais : un grenoblois tire la sonnette d'alarme

Il y a 5 ans, Marco Congedo achète un appartement au 7e étage d'un immeuble du quartier Championnet, au centre-ville de Grenoble, sans prêter attention aux 2 antennes-relais qui donnent directement chez lui, au niveau de son balcon, avec vue sur la Bastille. Il faut dire qu'elles sont dissimulées derrière de fausses cheminées et se fondent assez bien dans le décor. Il y en a 3 autres un peu plus loin.

Les problèmes de santé se multiplient

Mais au fil des années, sa santé se dégrade. Problèmes cardiaques, ophtalmologiques, acouphènes, insomnies, stress. Les médecins ne comprennent pas ce qu'il a. Pour eux, tout va bien. Jusqu’à ce que Marco, lui, fasse le rapprochement avec la téléphonie mobile.

Marco Congedo a acheté trois appareils de mesure pour évaluer la puissance des ondes © Radio France - Véronique Pueyo

Scientifique de profession, il décide alors d'acheter un appareil pour mesurer la puissance des ondes-électromagnétiques chez lui et ce qu'il découvre est effarant. "Ce sont des mesures 1000 à 10 000 fois supérieures à la norme autorisée. Dans mon labo, sur le campus, j'ai 1 micro-watt par mètres carrés. Chez moi, cela monte à 500 mille micro-watts !"

L'ANFR est venue faire des mesures

Et devant nous, il pointe son appareil de mesure vers la fenêtre. En soulevant les rideaux de protection, un cri strident nous vrille les oreilles. "Vous entendez ? Quand je rabats le rideau, le son est plus faible !"

Comme la loi de 2015 le lui permet, il demande alors, en juin dernier, à l'Agence Nationale des Fréquences de venir faire des mesures, pour avoir des chiffres officiels et certifiés, indiscutables.

6000 euros pour protéger son appartement des ondes

En attendant le rapport de l'ANFR, il a dépensé 6000 euros de sa poche, pour se protéger de ce rayonnement néfaste, en protégeant son logement avec du matériel isolant. "La peinture, graphite et carbone, c'est 200 euros le pot. On badigeonne les murs avec et ensuite, il faut repeindre dessus. Les rideaux, c'est cher aussi, il faut ensuite les ajuster aux fenêtres..."

Marco Congedo dit que depuis qu'il a fait ces travaux, il va un peu mieux, il dort mieux, se sent moins agité. Il a réduit ses médicaments pour le cœur. "Je ne suis pas électro-sensible. Mais j'aurais pu le devenir si je n'avais pas protéger mon appartement. Mais je ne peux pas en profiter. Le balcon qui donne sur la montagne m'est interdit. Il est trop exposé."

Aider les autres

Aujourd'hui, il se bat pour lui mais aussi pour les autres. "Je suis scientifique, j'ai beaucoup lu, je peux donner des conseils, gratuitement, aux habitants qui se sentent mal et ne savent pas pourquoi. Qu'ils regardent autour d'eux ! Il y a sans doute une antenne-relais pas loin ! Moi, j'ai appris à les repérer !"

Autour de l'appartement de Marco, pas moins de 5 antennes-relais, dont 2 à seulement 35 mètres de son balcon, qui lui est désormais interdit © Radio France - Véronique Pueyo

Une adresse mail pour le contacter

Marco Congedo sait que cela va prendre de longs mois avant que les opérateurs ne réduisent la puissances des antennes. En attendant, il veut aider les personnes qui, comme lui, sont exposées à de trop fortes doses d'ondes électromagnétiques. Il a créé une adresse mail pour qu'on puisse le contacter. mesuresem.grenoble@gmail.com