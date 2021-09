Anti-vaccins : "les plus grosses lacunes sont des lacunes d'information" déplore Quentin Bougault, médecin

C'est aujourd'hui, 15 Septembre, la date butoir pour la vaccination des soignants : tous les agents des hôpitaux et des Ehpads de France, peuvent être suspendus de leurs fonctions, sans rémunération, s'ils n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin.

Combien sont-ils, ces soignants, à refuser de se faire vacciner ? Difficile de le dire précisément, pour le moment, mais les directions d'hôpitaux seront fixées d'ici la fin de semaine, après avoir reçu les certificats de vaccination des salariés. A l'APHP, 5 % des personnels ne seraient pas vaccinés, selon Martin Hirsch, le directeur.

Cette obligation vaccinale vient ajouter un climat de tension à des conditions déjà anxiogènes, dans le milieu hospitalier. "On est forcément inquiet" reconnaît le docteur Quentin Bougault, coordinateur vaccination à l'hôpital Delafontaine, à Saint Denis (93).

En cas d'absence de soignant, on sera obligé de fermer des lits

Invité de la matinale sur France Bleu Paris ce mercredi, il redoute les conséquences des absences contraintes des personnels non-vaccinés : "On n'a pas beaucoup de réserve sur les effectifs. (...) Les structures hospitalières sont déjà très fragiles. En cas d'absence de soignant, on sera obligé de fermer des lits. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment". D'où un travail de pédagogie très important, effectué dans les services : "On est très concentré sur un travail d'accompagnement et de réassurance, qui est encore demandé par le personnel". De quoi réconforter certains récalcitrants, selon le médecin coordinateur : "Les données dont on dispose sur la vaccination, qui étaient déjà solides, sont à présent plus que démontrées, à la fois en efficacité, en tolérance, et en effets secondaires. _On a un sacré recul : la vaccination a été appliquée à des milliards de personnes dans le monde. Et j'ai plutôt l'impression que la plus grosse lacune est une lacune d'information. On le voit lorsque l'on organise des actions de pédagogie auprès du personnel. Ça prend beaucoup de temps, mais ça marche_".

Quentin Bougault pointe néanmoins la "frayeur" que génère cette obligation vaccinale dans le milieu hospitalier : "Il y a beaucoup de soignants qui se font vacciner par obligation, pour garder leur emploi, et le font en étant terrifié. Et ça laissera des séquelles". Il est fondamental que les soignants soient vaccinés, reconnaît-il, "mais cela doit néanmoins nous interroger sur ce passage en force".

De son côté, l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France assume : "On espère que ceux qui hésitent encore seront convaincus par la fermeté affichée", explique Amélie Verdier. La directrice de l'ARS IDF ne veut "pas laisser les patients avoir de doute" sur la continuité des soins. L'ARS effectue en travail de repérage des "établissements où il pourrait y avoir des difficultés, pour pouvoir les aider", en mobilisant si besoin des _"renforts"_. Une aide qui devra s'inscrire dans la durée : à partir du 15 octobre, un "schéma vaccinal complet" sera requis pour satisfaire à l'obligation légale, qu'aucune date butoir ne vient limiter dans le temps.