Antibiotiques : des patients victimes des fluoroquinolones portent plainte et dénoncent un scandale sanitaire

Plusieurs patients ont décidé de porter plainte et dénoncent un scandale sanitaire lié aux fluoroquinolones, des antibiotiques puissants aux effets indésirables graves, selon une information de franceinfo ce lundi. Ces médicaments sont utilisés lors d'infections bactériennes graves et sont à l'origine d'effets indésirables irréversibles, voire mortels.

ⓘ Publicité

Selon une association de patients, six millions de prescriptions injustifiées ont été faites depuis quatre ans. Des patients dont la santé a été gravement dégradée demandent à la justice d'ouvrir une enquête pénale sur la responsabilité des autorités de santé. Une plainte a été déposée auprès du pôle de santé publique de Paris et du parquet de Versailles. Selon les informations de franceinfo, une dizaine d’autres doivent être déposées cette semaine.

"Six millions de personnes empoisonnées en France"

De très nombreux médecins continuent de prescrire ces fluoroquinolones pour de banales infections, cystites, otites ou sinusites. Parmi les patients, Jean-Baptiste raconte à franceinfo avoir pris l'un de ces fluoroquinolones, de l'ofloxacine, que son médecin lui avait prescrit pour un simple soupçon de prostatite. Dans les semaines qui suivent sa santé se dégrade. Il ressent des picotements, insomnies, douleurs dans les jambes et les bras, au point de ne plus pouvoir marcher.

Un autre malade, Philippe Coville, souffre aujourd’hui de graves neuropathies, après avoir pris des fluoroquinolones en 2021 pour une simple infection urinaire, là encore en-dehors des recommandations médicales pour ce type de médicaments. Il a depuis créé une association d'aide et d’information aux victimes sur les effets délétères des fluoroquinolones. Il a ouvert avec d’autres victimes une page Facebook qui rassemble près de 200 personnes.

Selon lui, "six millions de personnes ont été empoisonnées en France en quatre ans". Il vient de porter plainte et a récolté "une cinquantaine de témoignages en France, et une cinquantaine dans toute l'Europe". Philippe Coville demande "que les justices de tous les pays d'Europe se saisissent du sujet pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé et pour que des responsabilités soient établies". Il pointe "les responsabilités des médecins" mais aussi celles "des autorités de santé qui continuent de cacher une situation de négligence généralisée".

Deux tiers de prescriptions non prévues par les recommandations

Depuis 18 mois, Philippe Coville tente d'alerter les autorités de santé sans résultat. Il se demande notamment pourquoi un seul courrier d’alerte a été envoyé aux médecins en quatre ans. "Il aurait fallu répéter les messages de sécurité. Ça s’appelle de la gestion du risque." Pourtant, une étude de l'Agence européenne du médicament (EMA) confirme que plus des deux tiers des prescriptions en France sont faites pour des indications non prévues par les recommandations.

"Compte tenu de la gravité de certains de ces effets, comme une atteinte du système nerveux (neuropathies périphériques), des troubles neuropsychiatriques, une affection du système musculo-squelettique (douleurs et gonflements au niveau des articulations, inflammation voire rupture des tendons, douleurs et/ou faiblesse au niveau des muscles), et de leur caractère durable dans le temps, invalidant et potentiellement irréversible, l'EMA a réévalué en 2018-2019 le rapport bénéfice/risque des fluoroquinolones. Cette réévaluation a conduit notamment à restreindre leurs indications thérapeutiques et à actualiser leur profil de sécurité d’emploi."

Des outils pour bloquer les prescriptions réclamés

La Société française de pharmacologie et de thérapeutique (SFPT) appelle de son côté le ministère de la Santé à mettre en place un dispositif pour que les médecins justifient chaque prescription de fluoroquinolones. "Dans les cas d'infections urinaires, dans les sinusites, on ne devrait plus voir une seule prescription de fluoroquinolones", affirme à franceinfo Mathieu Molimard, professeur au CHU de Rouen et responsable de la communication de la SFPT. Mais selon lui, "il n'y a pas aujourd'hui les outils pour bloquer les prescriptions. Il faut aller plus loin et changer la législation".

Contacté par franceinfo, le ministère de la Santé explique avoir publié récemment un dossier thématique sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et avoir demandé que des messages apparaissent dans les logiciels d’aide à la prescription. Un message d’alerte a également été envoyé il y a quelques jours, le 7 mars, à l’ensemble des pharmacies de ville et à l’hôpital.

Le ministère assure également que d’autres actions sont en cours d’élaboration, notamment "l’envoi dans les prochaines semaines d’un mailing à l’ensemble des professionnels de santé pouvant prescrire ces antibiotiques". Enfin, selon le ministère, la recommandation de la Haute autorité de santé (HAS) "est en cours d’ajustement pour que les fluoroquinolones ne soient plus prescrits dans les cystites simples de l’homme comme c’est déjà prévu dans la cystite simple de la femme".