Antilles françaises : le gouvernement repousse au 31 décembre l'obligation vaccinale des soignants

Le gouvernement a décidé de repousser au 31 décembre "la finalisation de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale" en Martinique et en Guadeloupe. Cette mesure était à l'origine de la crise qui secoue ces deux îles des Antilles françaises, particulièrement touchées par la pauvreté, depuis une dizaine de jours. Dans ces îles marquées par un taux de chômage élevé (17% en Guadeloupe) et où 34% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté, l'épidémie a accru les tensions et la violente contestation du vaccin anti-Covid a tourné à la crise sociale.

Plus d'informations à venir...