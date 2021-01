Antoinette Bardet, 96 ans, première résidente d'Ehpad vaccinée dans l'Allier

Elle s'appelle Antoinette Bardet, elle est âgée de 96 ans, et elle est officiellement la première résidente d'Ehpad du département de l'Allier à s'être fait vacciner ce mercredi contre le Covid-19. Antoinette réside dans l'Ehpad Les Cèdres du Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure, plaque tournante et site de stockage bourbonnaise de la vaccination. "Antoinette est aussi la 1ère à accepter que son geste soit médiatisé. Car elle souhaitait sensibiliser et montrer l'exemple", précise Fabien Amengal-Serra, directeur adjoint du Centre Hospitalier de Moulin-Yzeure.

Quatre autres résidents ont été également vaccinés ce même jour. Ils seront une petite cinquantaine de résidents volontaires (sur 280) à avoir reçu la première des deux injections prévues du vaccin Pfizer d'ici la fin de la semaine prochaine.

Un potentiel de 800 personnels soignants peuvent se faire vacciner. - Fabien Amengal-Serra @CH Moulin-Yzeure

Les premiers personnels soignants du CH de Moulins-Yzeure ont eux été vaccinés. 800 des 2.200 agents hospitalier moulinois sont éligibles. Le centre de vaccination de l'hôpital est ouvert de 9 heures à 17 heures, 6 jours sur 7 dans un premier temps. "Mais on adaptera les horaires" précise Fabien Amengal-Serra. Au total, le super congélateur du centre hospitalier devrait stocker 10 000 doses de vaccins, destinées à tout le département.

Des doses de vaccins doivent être acheminées ce jeudi vers le centre hospitalier de Vichy, puis vers l'hôpital de Montluçon en début de semaine prochaine. Dès lundi 11 janvier, les trois centres de vaccination bourbonnais devraient être opérationnels à Moulins, Vichy et Montluçon.