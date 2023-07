Antraigues retrouve un médecin généraliste

Le docteur Nicolae Mihu est très attendu. A tel point que le maire a décidé d'organiser une petite réception ce dimanche 9 juillet en son honneur. Le nouveau médecin d'Antraigues va rencontrer la population, échanger avec les habitants et expliquer comment il travaille. Des habitants qui retiennent qu'une seule chose : ils ont à nouveau un médecin généraliste sur la commune.

Une banderole efficace

Depuis plus de deux ans, l'équipe municipale s'est démenée pour faire venir un généraliste. En vain. Il y a eu des annonces dans des revues spécialisées, des contacts avec des médecins militaires qui prenaient leur retraite. Finalement c'est grâce à la banderole au Pont-de-l'Huile que le docteur Mihu est arrivé. Son assistante est venue en vacances à Genestelle : elle a vu la banderole "recherche médecin" et elle en a parlé au docteur Mihu. Ce dernier a été charmé par le lieu, le village et son environnement et il a décidé de venir s'installer ici. Il exerçait auparavant à côté de Roanne dans la Loire.

Début des rendez-vous ce lundi 10 juillet

Le docteur Mihu a travaillé dans la Loire jusqu'à vendredi et il débute ce lundi au cabinet médical d'Antraigues. I