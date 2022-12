Appel à la mobilisation citoyenne en Mayenne pour l'hôpital public : "notre système de santé s'effondre"

La cheffe des urgences de l'hôpital de Laval, Caroline Brémaud, salue l'initiative d'une habitante de la région parisienne qui se déplace en ce moment dans les hôpitaux afin de soutenir les soignants et de sensibiliser la population à la crise que traverse l'hôpital public et évidemment pour le défendre et le sauvegarder. Un appel à la mobilisation est lancé sur le réseaux sociaux, "une nécessité et une urgence".

Un rassemblement est donc prévu ce mardi 27 décembre à 10h devant l'hôpital de Laval. Sur Twitter, Caroline Brémaud demande aux Mayennais de se mobiliser massivement, "nous, les soignants, sommes dépassés, vous, les patients, êtes abandonnés" écrit-elle.