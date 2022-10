Appel à volontaires à Nîmes pour la recherche sur l'incontinence urinaire

Dans le cadre de la Recherche Clinique, le CHU de Nîmes pilote un observatoire national pour l'évaluation de l'efficacité et de la tolérance d’un nouveau dispositif implantable pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort chez l'homme : la bandelette sous urétrale ajustable REMEEX®. Cette étude a démarré en 2018 dans dix centres hospitaliers : Hôpital Foch, Hôpital Henry Mondor, Hôpitaux Drôme Nord - Site de Romans, CHU de Nice, Besançon, Dijon, Montpellier, Nancy, Strasbourg, Toulouse, CH Métropole-Savoie et le CHU de Nîmes, et 89 patients ont déjà été traités par cette méthode avec des premiers résultats très prometteurs, selon le CHU de Nîmes. "Si cette technique confirme son efficacité et sa bonne tolérance à long terme, elle deviendra un traitement de référence" selon le docteur Laurent Wagner, coordonnateur de l’étude et praticien au service Urologie Andrologie du CHU de Nîmes.

Dans le but de mener à terme cette recherche clinique pouvant offrir de nouvelles perspectives aux hommes souffrant d’incontinence urinaire après chirurgie de la prostate, le CHU de Nîmes lance un appel à patient dont les critères d’inclusion sont les suivants :

Avoir plus de 40 ans

Présenter une incontinence urinaire depuis plus d’un an après chirurgie de la prostate

Après échec de rééducation périnéale.

(Nous rappelons que dans le cadre de la recherche clinique, les données des patients sont parfaitement confidentielles et ne sont exploitées que dans le but de faire avancer la science, précise le CHU de Nîmes.)

Pour obtenir plus de renseignements ou participer à cette étude, merci de contacter : remeex @chu-nimes.fr