Appel au don de moelle osseuse à Roanne : des centaines de Ligériens se portent volontaires

Roanne, France

L'appel à l'aide lancé par Olivier sur France Bleu Saint-Etienne Loire cette semaine est entendu par les Ligériens. Plusieurs centaines de personnes se sont notamment inscrites sur le site de don de moelle osseuse de l'Agence de la biomédecine. Jennifer, l'épouse de ce policier roannais, a besoin d'un donneur compatible de moelle osseuse pour espérer survivre à sa leucémie aiguë détectée en janvier dernier.

"Une grande mobilisation spontanée s'est créée"

La directrice de la communication de l'EFS (Etablissement français du sang) Auvergne-Rhône-Alpes constate une véritable solidarité depuis l'appel lancé par le policier. "Jeudi sur le site de don de moelle osseuse de l'Agence de la biomédecine il y a eu plus de 300 inscriptions qui émanaient du département. On a inscrit sur le registre France Greffe de Moelle entre jeudi et vendredi à Saint-Etienne et Roanne plus de 150 pré-dossiers d'inscriptions et les chiffres ne sont que provisoires" relate enthousiaste Sophie Titoulet.

Il faut être prudent, l'élan de générosité s'inscrit souvent avec beaucoup de spontanéité — Sophie Titoulet, directrice de la communication de l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes

Sophie Titoulet rappelle que le donneur doit être très patient " On peut-être appelé dans plusieurs années et pas forcément tout de suite. Il faut savoir qu'on a une chance sur un million d'être compatible donc c'est très compliqué de trouver le donneur qui va pouvoir sauver le malade en attente de greffe". Plus de deux mille malades sont en attente d'une greffe en France.