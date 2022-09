A Allauch, la maman de la petite Lucie lance un appel au don de moelle osseuse

C'est un véritable cri du cœur lancé par cette mère de famille d'Allauch (Bouches-du-Rhône). Bénédicte a appris il y a quelques mois que sa fille Lucie, âgée de cinq ans, avait besoin d'une greffe pour survivre. À ce jour, Lucie n'a toujours pas trouvé de donneur compatible. Alors pour offrir plus de chances aux malades, cette jeune maman lance un appel rappeler l'importance du don de moelle osseuse.

Lucie enchaîne soins sur soins depuis la découverte de sa maladie. Elle est atteinte d'une aplasie médullaire : sa moelle osseuse ne fonctionne plus. Pour survivre, cette petite fille doit subir des traitements lourds et bénéficie de dons du sang. Elle ne va plus à l'école et toutes les activités sociales lui sont proscrites.

Aucun donneur compatible dans le monde

Pour guérir, il lui faudrait une greffe de moelle osseuse. Sauf que personne n'est compatible. "C'est une deuxième douche froide, de se dire que sur cette planète, il n'y a pas une personne qui est en mesure de sauver notre fille", lâche Bénédicte.

"Donner sa moelle osseuse c'est quelque chose de très simple mais qui semble compliqué pour les gens. On confond souvent avec la moelle épinière"- Bénédicte, la mère de Lucie

Bénédicte, la mère de Lucie, veut sensibiliser à la nécessité du don de la moelle osseuse Copier

Plus il y aura de donneurs, plus les patients auront de chances de trouver une greffe compatible. "Je me sens le devoir de porter la parole pour tous ces enfants et adultes qui sont en attente d'un donneur. Donner sa moelle osseuse c'est quelque chose de très simple mais qui semble compliqué pour les gens. On confond souvent avec la moelle épinière."

Comme un don du sang

Pour donner, il suffit d'avoir entre 18 et 36 ans, d'être en bonne santé et de s'inscrire sur le site de don de moelle osseuse. Il faudra réaliser ensuite un test salivaire ou sanguin. Une fois enregistré sur le registre national, vous ne serez contactés qu'une seule fois dans votre vie pour faire un prélèvement, et uniquement si vous êtes compatible avec un patient. Dans la majorité des cas, cela se passe comme un don du sang. Il y a seulement 35.000 donneurs en France pour l'instant.