Appel aux dons du sang : les stocks sont faibles dans les Pyrénées-Orientales

En ce début d'été, il n'y a plus assez de réserves de sang dans les Pyrénées-Orientales, comme dans toute l’Occitanie. Alors que la population du département va plus que doubler dans les prochaines semaines, les stocks sont trop faibles pour pouvoir passer l'été sereinement. L’établissement français du sang lance donc un appel aux dons.

« C'est notamment une conséquence de la canicule », explique Jéromine Hoiry, chargée de promotion du don à l’EFS. « Nous ne disposons pas de suffisamment de salles climatisées. Lors de très fortes chaleurs fin juin, de nombreux donneurs ont fait des malaises. Nous avons donc décidé d’annuler plusieurs collectes ». Résultat : il manque 600 prélèvements dans la région par rapport à ce qui était prévu.

Pas assez de nouveaux donneurs

Chaque jour, l’EFS a besoin de 80 prélèvements dans les Pyrénées-Orientales. « Nous avons de plus en plus de mal à recruter de nouveaux donneurs, notamment chez les jeunes, déplore Jéromine Hoiry. _Il faut dépasser son appréhension : l’objectif est de sauver un maximum de malade_s ».

En France, il est possible de donner son sang dès sa majorité. La procédure ne dure que 45 minutes, dont 10 pour le prélèvement en lui-même. « Franchement, c’est vite fait, et on ne sent rien du tout ! », témoigne Corine Legrand, après avoir réalisé ce mardi le premier don du sang de sa vie.

Les prochaines collectes

Des collectes sont organisées quasiment chaque jour pendant la période estivale, notamment à proximité du littoral, pour toucher le maximum de vacanciers.

Vendredi 12 juillet, à Sainte-Marie-la-mer – de 10h à 15h, complexe Oméga

Mardi 16 juillet, Argelès-Plage, de 14h30 à 19h, casino discothèque

Mercredi 17 juillet, Le Barcarés, de 10h à 14h30, Foyer communal

Mercredi 17 juillet, Canet-Plage, de 14h30 à 19h, Foyer Moudat

Vendredi 19 juillet, Banyuls-sur-mer, de 14h30 à 18h30, Hall de la Mairie

Vendredi 19 juillet, Saint-Cyprien-plage, de 14h30 à 19h, salle du 3e âge.

Toutes les autres dates à retrouver sur le site Internet de l’établissement français du sang