Appel urgent au don du sang

Les sites de prélèvements ont été désertés en ce début d'année à cause des grippes et autres épidémies saisonnières. En Ile de France les réserves sont faibles : nous allons chercher 40% du stock de sang dans les régions voisines.

Dès la semaine dernière, l'EFS a appelé ses donneurs réguliers puis a lancé cet appel aux dons.

La maison du don de l'Etablissement Français du sang rue Cabanel, dans le 15e arrondissement de Paris. © Radio France - Laëtitia Heuveline

Il existe sept établissements exclusivement consacrés au don du sang à Paris et un dans chaque département d'Ile de France la liste complète ici . Les produits sanguins ont une durée de vie plutôt courte : 42 jours pour une poche de globules rouges et cinq jours pour les plaquettes. Les stocks doivent donc être renouvelés régulièrement.

Selon les responsables de l’EFS, il faudrait que chaque Français donne son sang tous les 6 mois pour que nous ne soyons plus en période régulière de pénurie.

On peut donner son sang si l'on a entre 18 et 70 ans et si l'on pèse plus de 50 kg.