Appel urgent au don du sang dans le Gard et en Lozère

Les réserves de sang manquent de 30.000 poches pour retrouver le niveau de sécurité nécessaire face aux besoins en transfusions, alerte l'Etablissement français du sang (EFS), en lançant un appel aux dons. "Le stock de produits sanguins est en dessous du seuil de sécurité et cela depuis plusieurs jours. 70.000 poches de globules rouges sont aujourd'hui en réserve alors qu'il en faudrait 100.000", écrit l'EFS dans un communiqué, qualifié de "bulletin d'urgence vitale". Si une seule poche de sang n’a jamais manqué en France pour soigner les patients et particulièrement au cours des deux années écoulées de crise sanitaire, l’EFS fait aujourd’hui face, de nouveau, à une situation très critique et c’est ce qui l’amène à publier ce communiqué.

L'appel

Il est demandé à tous les citoyens de donner leur sang dès que possible pour sortir d’une zone possiblement dangereuse à très court terme.

Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous au plus vite et massivement au cours des trois prochaines semaines sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de Sang, et ce, jusqu’au dernier moment.

Pass sanitaire / vaccinal non exigé sur les collectes de sang

Même difficulté en Occitanie où seulement 5.800 poches sont en réserve (cela représente 8 jours de stock !) alors que 11.000 seraient nécessaires.

L’EFS rappelle aujourd’hui avec force et gravité l’importance du don de sang dans le système de santé publique : 10.000 dons sont nécessaires chaque jour en France (1.500 en Occitanie, 150 dans le Gard) pour soigner les patients dont une grande majorité trouve dans les transfusions sanguines la seule alternative pour être soignés.