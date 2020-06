Appel urgent au don du sang dans le Loiret : "avec le déconfinement, les donneurs sont moins disponibles"

L'Etablissement Français du Sang lance un appel au don du sang. "C'est urgent", explique l'EFS Loiret, car les stocks sont au plus bas et le nombre de donneurs diminue depuis le déconfinement. Une grande collecte est organisée ce vendredi et ce samedi à Fleury-les-Aubrais.