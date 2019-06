Appel urgent aux dons de sang en Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne-Franche-Comté, France

Au lendemain des jours fériés, et après un nombre exceptionnel de transfusions urgentes dans la région ces derniers jours, les réserves en groupe O sont très critiques. "Aussi, plus que jamais, la mobilisation citoyenne est nécessaire explique l'EFS, l'établissement français du sang en Bourgogne-Franche-Comté. Et ce, dès maintenant, avant et après le prochain jour férié de la Pentecôte, pour assurer le soin des patients".

Une capacité de collecte amputée en raison du jour férié

"Comme souvent dans les situations inhabituelles, la combinaison de plusieurs facteurs a entraîné cette forte tension de stocks, précise le Dr Fanny Delettre, responsable régionale délivrance-distribution des produits sanguins. La semaine dernière, nous avons cumulé une semaine avec un jour férié amputant ainsi sa capacité de collectes de 600 dons, avec un nombre de poches transfusées par patient largement au-dessus de la moyenne", ajoute la médecin.

"Alors qu’en général un patient consomme 1 à 2 poches, la semaine dernière en moyenne ce sont plus de 3,5 poches par patient qui ont été utilisées. Avec 5 patients, qui ont eu besoin lors de leur chirurgie et greffe, de 123 poches au total, soit près de 24 chacun" poursuit le Dr Delettre.

Une heure pour sauver trois vies

Donner son sang ne prend qu’une heure mais permet de sauver trois vies. Une soixantaine de collectes de sang est organisée dans la région Bourgogne-Franche-Comté du 5 au 15 juin en plus des 8 maisons du don ouvertes quasi-quotidiennement.

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr