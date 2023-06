Appels aux secours d'urgence : une plateforme commune 15-18-112 en projet dans les Deux-Sèvres

Porter secours le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est l'objectif de la plateforme commune de traitement des appels d'urgence 15-18-112 qui est en projet dans les Deux-Sèvres.

La plateforme devrait être installée à l'hôpital de Niort. © Radio France - Noémie Guillotin Créer une plateforme commune 15-18-112 pour le traitement des appels d'urgence dans les Deux-Sèvres. Le conseil départemental a voté ce lundi 26 juin son soutien au projet. "La plateforme d'appel rassemblera les services du SDIS et du Samu avec comme objectif, l'intervention encore plus rapide des premiers secours Ils vont pouvoir se renvoyer très rapidement les appels pour que ce soit bien efficient", explique Coralie Dénoues, présidente du Département des Deux-Sèvres. ⓘ Publicité Un plus selon l'élue notamment lors des gros évènements, comme le séisme du 16 juin 2023 . "150 appels en moins de dix minutes juste après le séisme donc oui ça permet de mettre les forces ensemble". Elle cite également en exemple les manifestations contre les retenues de substitution. "Un service conjoint aurait peut-être pu faciliter une mise en concordance des éléments", indique Coralie Dénoues. Cette plateforme commune devrait être installée à l'hôpital de Niort et pourrait voir le jour à l'horizon 2026-2027 mais le calendrier reste encore à préciser.