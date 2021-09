Appels d'urgences : la Fédération hospitalière dans le Grand Est s'oppose au numéro unique

Le 15 (Samu), le 18 (pompiers), le 17 (police ou gendarmerie) remplacés par un numéro unique, le 112 ? C'est l'objet d'une proposition de loi présentée par le député (LREM) du Var Fabien Matras, qui entend consolider le modèle français de sécurité civile, et prévoit notamment d’instaurer le 112 comme numéro unique de réponse aux appels d'urgence. Le texte, examiné en mai dernier à l'Assemblée Nationale, arrive ce mercredi devant le Sénat. Et cette simplification apparente fait bondir soignants et hospitaliers.

Risque de dégradation de soins

"Un numéro unique peut être source de danger pour trois raisons" détaille Thierry Gebel, délégué dans le Grand Est de la Fédération hospitalière de France et invité de France Bleu Lorraine, "la première est que la personne qui décroche peut manquer de compétence. Aujourd'hui quand vous appelez le SAMU, vous avez une personne qui est formée à la détection d'urgence. Ensuite, avec un numéro unique, le temps de décrocher est plus long. Enfin il y a un risque d'embolisation des urgences, c'est ce que l'on constate dans tous les pays qui ont adopté ce numéro unique."

Par ailleurs, la FHF considère que ce numéro unique serait incompatible avec le déploiement du service d'accès aux soins, une plateforme de régulation médicale d’urgence, regroupant médecins urgentistes et médecine de ville. Un test est d'ailleurs déjà en cours depuis plusieurs mois à Metz.

Le monde de la santé défend le maintien de deux numéros : l'un pour la santé, l'autre pour la sécurité. Les députés avaient finalement retenu un dispositif expérimental, dans le cadre duquel seraient testées trois configurations de plateformes communes. En commission, les sénateurs ont conservé le principe d'une expérimentation mais ont raccourci sa durée de trois à deux ans, afin d'aboutir "plus rapidement à une généralisation de la solution retenue".