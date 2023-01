Appui Santé Nord Finistère victime d'une cyber-attaque

L'association Appui Santé Nord Finistère a été victime d'une cyber-attaque jeudi 26 janvier entre 1H10 et 1H40.

Or, cette association dispose de données personnelles de santé. Elle regroupe le centre de coordination en cancérologie du Ponant, le centre local d'information et de coordination gérontologique du pays de Morlaix et le dispositif d'appui à la coordination.

L’Association n’a plus accès à ses propres données

Selon l'Agence Régionale de Santé, l'association a immédiatement transmis des fichiers cryptés à une société spécialisée en récupération de données. Certains archives ont été supprimées. A ce stade, l’Association n’a plus accès à ses données archivées ni au système de gestion de sa comptabilité . Une plainte a été déposée au commissariat de Brest et l'analyse du processus d’attaque est en cours par un prestataire informatique spécialisé.

Aucune fuite d'information confirmée à ce jour

Aucune fuite d'information n'a été confirmée à ce jour, mais la vigilance s'impose quant à une éventuelle divulgation des données.

Une adresse mail a été ouverte pour gérer cette crise : contact.crise@appuisante.fr.

Des informations régulières seront communiquées sur le site de l'association.