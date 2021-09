Après 24 h de grève nationale, des antennes locales de SOS Médecins poursuivent le mouvement

Après un "arrêt total" de l'activité nationale de SOS Médecins pendant 24 heures et jusqu'à mardi, 8 heures, des antennes locales de l'association ont annoncé être prêtes à poursuivre le mouvement.

Après un "arrêt total" de l'activité nationale de SOS Médecins pendant 24 heures et jusqu'à mardi, 8 heures, des antennes locales de l'association vont poursuivre le mouvement.

Pas de visite, ni de consultation ou téléconsultation pour les professionnels de SOS Médecins depuis 8 heures ce lundi 27 septembre. Jusqu'à mardi 8 heures, la fédération SOS Médecins a appelé ses 63 associations à totalement arrêter les activités (visite à domicile, consultation, centre de régulation téléconsultation) pour "alerter les Français sur la disparition programmée des visites à domicile", insuffisamment rémunérées selon les médecins de l'association. Un déplacement est aujourd'hui facturé 10 euros en journée, et seulement 3,50 euros le week-end.

Grève prolongée dans des antennes locales

"100% de ses structures" ont suivi "l'arrêt total d'activité" s'est félicitée la fédération ce lundi soir, même si plusieurs "ont été réquisitionnées" pour les gardes de nuit. À Toulouse, La Rochelle, Dijon, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Pau et Bayonne notamment, les associations locales "ont été réquisitionnées pour effectuer la permanence de soins cette nuit". "SOS Médecins obéira à l'ensemble des réquisitions", a commenté la fédération, ajoutant cependant que "des actions complémentaires et locales" sont déjà prévues dans les prochains jours, notamment "l'arrêt des visites en journée" à Nantes, Cherbourg, Toulon, Fréjus, La Rochelle, Mulhouse, Avignon et Bayonne.

À Clermont-Ferrand, les visites et les consultations seront suspendues de 8 heures à 20 heures et ce, jusqu'à être entendue par les autorités de santé. Neuf médecins titulaires couvrent la ville et les communes limitrophes. "Nous étions douze il y a quelques années", a assuré le Dr Laurent Dissard, président de SOS Médecins à Clermont-Ferrand, à France Bleu Pays d'Auvergne. Selon lui, le manque d'effectif oblige parfois à fermer le standard quand les appels sont trop nombreux.

À Bourges, l'association va boycotter les visites à domicile jusqu'à dimanche, rapporte France Bleu Berry.

La fédération prévient en outre que sa mobilisation nationale "pourrait être renouvelée ou étendue dans les prochaines semaines", en fonction des discussions à venir avec le ministère de la Santé et l'Assurance maladie.