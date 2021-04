Après 40 jours de confinement volontaire, les 15 explorateurs sortent ce samedi de leur grotte en Ariège

C'est la fin ce samedi de l'aventure "Deep Time", ces 40 jours sous terre qu'on passé ensemble sept hommes et sept femmes au fond de la grotte de Lombrives en Ariège. Les 14 explorateurs et le chercheur qui dirige l'expérimentation vont revoir la lumière du jour ce samedi matin.

Près de Tarasacon-sur-Ariège, à 1h30 de Toulouse, la grotte de Lombrives va à nouveau être sous le feu des projecteurs et la star des journaux ce week-end. Le 14 mars débutait une sacrée expédition scientifique humaine. Quinze personnes se sont enfermées pour 40 jours dans la grotte, sans accès à la lumière du soleil ni aucun indicateur temporel. Ils en sortent ce samedi 24 avril en milieu de matinée.

Confinement volontaire

Dirigée par le chercheur franco-suisse Christian Clot pour l’Institut de l’Adaptation Humaine, qui est avec le groupe, cette mission soutenue par le CNRS et l'Inserm réunit des scientifiques, qui ont mené des protocoles avant, pendant et le feront après ce confinement volontaire. Généticien, psychologue, neurobiologiste, éthologue, cardiologue, ils ont étudié le groupe de manière individuelle (rythme de vie, biologie, émotions) que collective (fonctionnement de groupe, systèmes organisationnels, etc).

Parmi les 14 volontaires, France Bleu Occitanie avait rencontré Emilie, une infirmière toulousaine de 29 ans. Avec elle, pêle-mêle, Johan le prof de maths, Marie-Caroline la bijoutière (la doyenne, 50 ans) ou encore Jérôme le médecin-urgentiste.

70 volontaires acheminent les provisions et le matériel dans la grotte © Radio France - Louis Fontaine

Ce samedi, Christian Clot et ses coéquipiers sortiront vers 10h30 et répondront aux questions des journalistes à partir de midi.