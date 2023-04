Après Ajain, Médecins Solidaires ouvre un centre de santé à Bellegarde-en-marche en Creuse

Quand on n'a pas de médecin de famille, eux proposent d'avoir une "famille de médecins" : Bouge ton coq et Médecins solidaires s'apprêtent à ouvrir leur deuxième cabinet en Creuse. Après avoir lancé une expérimentation à Ajain à l'automne 2022 , ils veulent dupliquer le modèle en juin à Bellegarde-en-marche, dans le sud-est du département. Des généralistes venus de toute la France vont se relayer pour assurer les consultations, chacun pendant une semaine.

Cela va permettre à la commune de retrouver des soignants après le départ à la retraite l'été dernier du seul généraliste, installé depuis plus de trente ans. En prime, l'arrivée de ce cabinet solidaire permettra de donner enfin vie au centre de santé flambant neuf mais désespérément vide depuis sa construction. Le chantier, financé par Bellegarde-en-marche, Saint-Silvain-Bellegarde, l'Etat et la région, est terminé depuis début 2022 mais le bâtiment est resté fermé, faute de soignants.

"Nous avons mis tout en œuvre pour recruter avec les parutions dans les journaux, les forums de médecins, les revues, les associations, les réseaux sociaux... explique Alain Grass, l'un des élus de Saint-Silvain-Bellegarde, vice-président de l'association qui a créé le centre de santé. On a eu quelques contacts mais on a galéré pendant quatre ans ! Tout s'est accéléré quand on a rencontré Médecins solidaires et Bouge ton coq fin 2022, début 2023." Le maire de Saint-Silvain-Bellegarde, Alain Bujadoux, raconte aussi l'énergie dépensée pour essayer de remplir le centre de santé : "Les médecins ne viennent pas comme ça, on essayait mais on n'arrivait pas. Là avec Bouge ton coq et Médecins solidaires, leur système fait venir des médecins comme à Ajain."

Deux médecins généralistes exerceront à Bellegarde-en-marche. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Deux généralistes par semaine

L'arrivée de ce cabinet solidaire est donc l'aboutissement d'un travail de fond mené par les élus. "On galère pendant quatre ans et un jour il y a un rayon de soleil, les planètes s'alignent et arrive Médecins solidaires, sourit Alain Grass. C'est fantastique, c'est une chance mais il a fallu la provoquer. Si on n'avait pas fait le centre de santé et si on avait baissé les bras, on n'en serait pas là."

L'ouverture de ce deuxième centre est aussi permis par le succès du premier à Ajain. Il a déjà permis à 700 patients de retrouver un médecin traitant. Cent cinquante généralistes de toute la France se sont portés volontaires pour assurer les consultations. Il y en a donc largement assez pour en faire venir à Bellegarde. "Le planning d'Ajain est complet jusqu'à la fin 2023, donc on ouvre le centre de Bellegarde pour absorber ces volontés de contribution, se réjouit Martial Jardel, Haut-Viennois fondateur de Médecins solidaires . On a peut-être créé un modèle qui peut fonctionner et contribuer à la lutte contre le manque d'accès au soin.

Contrairement à Ajain, il n'y aura pas un mais deux généralistes chaque semaine à Bellegarde-en-marche. "On aura aussi une infirmière Asalée pour l'éducation thérapeutique et la coordination des pathologies chroniques, et une assistante médicale pour fluidifier les prises en charge et augmenter le flux de consultations et de soins non programmés.", détaille Martial Jardel. L'association envisage aussi à terme de faire venir des médecins spécialistes.

Le centre de santé de Bellegarde-en-marche doit ouvrir mi-juin. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

L'espoir d'un médecin qui s'installe

Ces nouvelles réjouissent les habitants, ils étaient plus de 200 lors de la réunion publique qui a présenté le projet. Patricia y était, elle a le sourire après des mois de galère : "J'étais malade la semaine dernière, c'était la croix et la bannière pour avoir un rdv... Ce centre ne sera que du bonheur, on l'a vu construire donc ce serait dommage qu'il reste vide."

Tous espèrent aussi qu'un médecin ait un coup de cœur pour la Creuse et finisse par s'installer : "L'idée d'avoir des médecins de passage chaque semaine est révolutionnaire. Cela permet de faire connaître notre pays, et multiplie les chances d'avoir un médecin qui ait envie de s'installer", souligne Alain Grass. Un médecin d'origine algérienne a dors et déjà manifesté son envie de travailler à Bellegarde-en-marche, mais il est pour l'instant à Aubusson en attendant d'obtenir son équivalence pour exercer en France. Il ne pourra pas venir avant 2025.