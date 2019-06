Après avoir donné mon sang je me sens bien, Céline une donneuse régulière

C'est la journée mondiale des donneurs de sang. Une journée de promotion et de sensibilisation aux dons.10 000 dons de sang sont nécessaires par jour en France, ils permettent de soigner un million de malades par an. Un collecte est organisée sur l'Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier.

Montpellier, France

Si 86% des français se déclarent favorables au don du sang, seulement 4% d'entre eux ont réalisé un don l'an dernier. C'est trop peu et c'est pourquoi est organisée ce vendredi 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang afin de promouvoir et sensibiliser aux dons de sang, de plasma et de plaquettes. Pourquoi le 14 juin ? Parce que c’est la date de naissance de Karl Landsteiner, médecin et biologiste autrichien qui a découvert le système ABO des groupes sanguins.

Céline donne entre 7 et 10 fois par an

Pour donner il faut être majeur, avoir moins de 70 ans et peser plus de 50 kilos. Un homme peut donner son sang jusqu'à six fois par an, une femme quatre fois maximum. C'est ce que fait Céline Serra (bénévole à l'EFS) une étudiante montpelliéraine depuis qu'elle a 18 ans. Elle raconte que sa famille a connu des soucis de santé qui ont nécessité des transfusions sanguine et que ça l'a sensibilisé.

Céline fait un don en moyenne tous les mois et demi. Un don de sang dure en moyenne trente minutes, pour le plasma il faut compter un peu plus d'une heure. _"Un don de sang n'a rien a voir avec une prise de sang en laboratoire_. On prend plus le temps, on est pas à jeun et puis à la fin il y a la collation offerte" précise t-elle pour rassurer les réticents.

Seulement 4 français sur 100 ont fait un don l'an dernier, peut-être qu'en les rémunérant, ils seraient plus nombreux mais Céline préfère que cela reste volontaire " c'est un acte que je fais avec plaisir, je me sens toujours mieux après car j'ai donné de mon temps, de ma personne".

En donnant régulièrement son sang un donneur comme Céline peut sauver environ 1 000 vies au cours de son existence.

Si vous voulez donner, rendez-vous aujourd'hui et demain sur l'esplanade Charles de Gaulle a Montpellier de 12h30 à 18h30 et à l’aéroport de Fréjorgues aujourd'hui seulement de 10h30 à 15h30.