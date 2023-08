Après avoir perdu son enfant au CHU de Bordeaux, une jeune femme de 22 ans décide de ne pas porter plainte

Les faits remontent au 20 juillet dernier, mais elle a fait part de son expérience cette semaine dans les colonnes du Figaro. Caroline Belfort, jeune femme âgée de 22 ans, atteinte de mucoviscidose, a perdu le bébé qu'elle portait depuis sept mois au CHU de Bordeaux, après plusieurs régulations, et selon elle, un manque de considération sur les symptômes qu'elle présentait.

Elle dénonce une situation trop prise à la légère. Contactée au téléphone, Caroline Belfort n'a pas souhaité témoigner à notre micro. Même si elle confie se remettre doucement de cette épreuve traversée le 20 juillet dernier, elle dénonce plusieurs dysfonctionnements qui ont conduit à la perte de son bébé.

Atteinte de mucoviscidose, elle raconte avoir fait une trentaine de malaises ce jour-là. Avec 39 degrés de fièvre et une douleur grandissante ressentie au niveau du coude, elle décide d'appeler les pompiers. Une fois arrivés sur place, ces derniers estiment selon elle, avec un médecin régulateur au bout du fil, qu'il n'est pas nécessaire de se rendre à l'hôpital. Mais face à l'urgence de la situation, c'est sa mère qui décide donc de la conduire par elle-même au CHU de Bordeaux. Enceinte depuis sept mois, la jeune femme, ne sentant plus son bébé bouger, demande à ce que l'accouchement soit déclenché une fois arrivée sur place. Elle raconte alors que le médecin n'a pas jugé cela nécessaire, après examen du cœur de l'enfant.

Ce dernier décide néanmoins de l'envoyer vers le service des urgences adultes du CHU, le coude enflé de la patiente révélant une arthrite septique qui la conduira à la septicémie. L'accès aux soins étant régulé, elle raconte, dans son témoignage, essuyer un nouveau refus. Selon elle, elle attend alors pendant plusieurs heures une ambulance censée l'envoyer à la clinique du Haillan.

Là aussi, Caroline Belfort voit sa prise en charge refusée là-bas. La jeune femme explique alors avoir été renvoyée à nouveau au CHU Pellegrin, où elle ne sera prise en charge que le lendemain à 11h. Cependant, son état est tellement grave que les médecins doivent choisir entre elle ou le bébé, toujours selon sa version. Aujourd'hui, elle dit ne pas vouloir porter plainte. S'attaquer à l'hôpital serait selon elle un combat déjà perdu d'avance.

La direction du CHU de Bordeaux n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Par mail, la communication rétorque néanmoins : "Plusieurs membres des équipes médicales du CHU de Bordeaux ont accompagné la patiente avec la plus grande attention et la plus grande diligence dans toutes ses composantes. Le CHU renouvelle l’expression de sa vive compassion à l’égard de la patiente et de sa famille".

Pourtant, du côté des syndicats du CHU, cette histoire n'a malheureusement rien d'étonnant. La sonnette d'alarme a été tirée bien longtemps auparavant selon certains de ses représentants, à l'instar d'Alain, de la CGT du CHU Pellegrin : "On se doutait que ça allait arriver dans l'été. On avait prévenu qu'avec ce manque d'effectifs et cette organisation, il y aurait eu des problèmes".

Selon ce dernier, le problème est en partie dû au manque de personnel, ayant causé la fermeture de certains services : "Si on regarde la régulation, la semaine dernière, ils étaient deux, ils ont reçu plus de 1 000 appels, ce n'est pas évident à gérer" explique-t-il.