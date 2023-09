Après avoir trouvé un médecin, la maison médicale de Friaucourt veut continuer à s'étendre

7.000 patients des communes d'Ault, d'Allenay, de Woignarue et de Friaucourt se soignent grâce à la maison médicale de Friaucourt.

La maison médicale de Friaucourt, dans l'ouest de la Somme, va bien conserver cinq médecins. Alors que l'un des praticiens part bientôt à la retraite, la structure privée cherchait à tout prix quelqu'un pour le remplacer. Mission réussie, pour le plus grand soulagement des quelque 7.000 patients des communes d'Allenay, d’Ault, de Friaucourt et de Woignarue qui gravitent autour de ce pôle de santé. Mais la maison médicale est confronté à d'autres problèmes.

Ault veut racheter la maison médicale

Il y a un an, les cinq praticiens avaient alerté sur l'explosion de leurs charges. Ils se disaient même prêts à quitter la structure si rien n'était fait pour les aider. Avec le loyer, chaque médecin devait débourser 3.200 € par mois. Les quatre communes d'Ault, de Woignarue, de Friaucourt et d'Allenay "se sont donc mobilisées pour payer un delta de charge et revenir à un montant de 1.700 € par mois", explique Marcel Le Moigne, le maire d'Ault. Cette réduction des charges est ainsi assurée jusqu'à la fin de l'année, grâce également aux dons faits à l'association de sauvegarde de la maison médicale, créée début 2023.

Mais puisque ce n'est pas une solution viable à long terme, le maire d'Ault, la commune la plus peuplée des quatre, a eu une idée. Marcel Le Moigne a proposé qu'Ault rachète la maison médicale. "Ce qui permettrait de réduire sensiblement les charges puisque les loyers pèsent aujourd'hui environ 50 000 par an, répartis entre les médecins. Et là, avec ce dispositif, ça pourrait être réduit à 15 000 €", détaille Marcel Le Moigne.

Bientôt un sixième médecin ?

La maison médicale est actuellement une société civile immobilière qui appartient aux médecins qui l'ont créée, désormais en retraite. Pour que la vente aboutisse, d'ici à fin juin 2024, Marcel Le Moigne attend l'accord des trois autres communes. La communauté de communes financerait 30 % de cet investissement. 30 % pourraient venir de subventions de l'État. Et le reste serait financé par la commune puis remboursé via le loyer demandé aux médecins.

La maison médicale compte aussi trouver un sixième médecin pour répartir davantage les coûts. Tout en améliorant encore davantage l'offre de soins, insuffisante dans les environs de Friaucourt . "Parfois pour trouver un dentiste ou un spécialiste, il faut facilement faire 50, 100 km pour aller sur Amiens ou Abbeville", regrette Dévi de Sainte Maresville, le président de l'association de sauvegarde de la maison médicale. Le maire d'Ault dit justement vouloir attirer d'autres professionnels de santé. Sage-femme, podologue, ostéopathe et dentiste se seraient déjà manifestés.