Après Clamart, deux autres suspicions de clusters en Île-de-France

Après le foyer de jeunes travailleurs de Clamart (Hauts-de-Seine), l'Agence régionale de Santé fait état à France Bleu Paris de deux autres suspicions de clusters en Ile-de-France. Il s'agit d'un foyer de travailleurs étrangers des Ulis (Essonne) où trois cas positifs de covid-19 ont été confirmés vendredi 15 mai dernier, et d'une communauté religieuse de Seine-et-Marne où une campagne de dépistage est lancée après la découverte de quatre malades du coronavirus. Une équipe de l'ARS se rend dans le foyer des Ulis mardi pour trouver les cas contacts et les isoler.

Dans le foyer des Ulis, douze cas depuis le début d'épidémie

Le foyer Adoma des Ulis (Essonne) accueille en tout 325 personnes, dont des travailleurs précaires et des demandeurs d'asile. Depuis le début de l'épidémie, douze ont été atteints du covid-19. Parmi eux, deux en sont morts, des "chibanis" âgés de 76 et 78 ans, un résident est sorti guéri de l'hôpital, trois autres sont encore hospitalisés et six ne présentent aucun symptôme.

Sanitaires et cuisines insalubres, chambres de 7m2... Dans une vidéo envoyée à nos confrères des Observateurs, l'association Asti, l'Association de solidarité avec tout-es les immigré-es, dénonce des conditions de vie déplorables dans le foyer qui auraient pu conduire à cette situation.

D'après Christophe Roussel, responsable des foyers Adoma du département de l’Essonne, que nous avons contacté, ces images ne représentent que la partie la plus délabrée d'un foyer vieillissant. "Il ne devrait plus exister", reconnaît-il, mais faute de solution, Adoma investit chaque année beaucoup d'argent pour sa rénovation, 200.000 euros par an par exemple pour refaire les cuisines.

"On a fait en sorte de maintenir un effectif pour tourner tous les jours dans les foyers pour faire de la veille sanitaire, auprès des résidents, une écoute attentionnée leur expliquer les gestes barrières, la nécessité de faire des roulements dans les cuisines", explique-t-il. D'après lui, des équipes de nettoyage se rendent sur place tous les matins pour nettoyer le foyer.