Après des années de difficultés, l'hôpital de Cherbourg "dans un cercle vertueux " selon sa direction

Le Centre hospitalier du Cotentin présentait ce jeudi 4 mai 2023 son projet stratégique pour 2022-2027, alors que le CHPC connait une "période d'étonnant rebond" assure la directrice de l'établissement, Séverine Karrer. Les recrutements d'urgentistes et d'anesthésistes notamment se sont accélérés en un an et demi, l'activité ambulatoire a augmenté de 30 % en 2022, et de 30 % sur le 1er trimestre 2023 et un 2e accélérateur de particules de radiothérapie va arriver en juin.

Les services des urgences et de l'anesthésie ont retrouvé du personnel

L'hôpital a retrouvé son attractivité assure la direction du CHPC, qui souligne les importants recrutements effectués depuis un an et demi : près de 70 personnels médicaux et non médicaux embauchés depuis 2019, avec notamment une bouffée d'air dans les services des urgences, sous tension début 2022 avec seulement 7 praticiens, ils sont plus de 20 aujourd'hui. Idem pour les anesthésistes : l'effectif a triplé passant de 3 à plus de 10.

Et ça devrait aller bientôt mieux en pédiatrie, de nouveaux spécialistes sont attendus, notamment en neuropédiatrie d'ici novembre prochain.

Améliorations des conditions de travail

C'est le fruit d'un travail collectif assure Séverine Karrer la directrice du CHPC : " On a fait un gros travail sur les conditions de travail avec d'importantes séances de négociations. Et c'est un cerce vertueux : plus vous recrutez plus vous avec de sollicitations. "

Un meilleur suivi local pour les malades du cancer

Cercle vertueux pour les patients aussi : les suivis des cancers s'améliorent avec dès juin l'arrivée d'un 2e accélérateur de particules en radiothérapie, des consultations en neurochirurgie désormais possibles.

Et pour le quotidien, le service Doctolib devrait se mettre en place progressivement à partir de l'été pour faciliter la prise de rendez-vous.

Effets positifs de la loi Rist

Une situation qui s'améliore donc malgré l'application de la loi Rist , qui plafonne les tarifs de l'intérim médical dans les hôpitaux publics. Le CHPC l'a appliqué selon le calendrier prévu, depuis début avril précise la directrice Sandrine Karrer, et les effets sont, au final, plutôt positifs. "On avait beaucoup de craintes vu les difficultés que nous avions connu l'année dernière. Mais toutes les équipes se sont mobilisées. Au final, on décompte une vingtaine de praticiens recrutés consécutivement à la loi Rist et ça a réduit notre dépendance à l'intérim notamment sur les urgences et l'anesthésie On a toujours quelques besoins en fonction des arrêts maladies, des congés maternités des agents, mais ça reste moins prégnant qu'avant et ça a des conséquences sur la qualité des équipes, car quand vous êtes recrutés, vous êtes dans une dynamisme d'équipe et pas à l'extérieur. Et puis ça a aussi des conséquences financières parce que ce sont des postes de dépenses extrêmement importants."

Autre signe positif selon la direction; l'établissement enregistre aujourd'hui 6% de taux d'absentéisme contre 9% avant la crise du Covid.