Après des cas de typhus, la SPA de Mulhouse suspend l'accueil des chats pour l'été

Ceux qui voudraient déposer un chat à la SPA de Mulhouse trouveront porte close, cet été. L'association suspend l'accueil de chat jusqu'à la fin du mois d'août, après la découverte de cas de typhus parmi les félins.

Les chats en quarantaine

Quatre cas de typhus du chat ont été repéré. Les animaux touchés ont été placés en quarantaine. Mais l'établissement fait face à la forte affluence estivale, et accueille déjà 170 chats pour une capacité de 135 places. "Pour éviter une contamination incontrôlable de la maladie parmi les espèces, la SPA est dans l'obligation de stopper toute campagne de trappage et d'accueil de nouveau cas ", explique l'association.

Alors le directeur Georges Azar préfère ne pas prendre de risque : "Les chats peuvent contracter le typhus quelques semaines après avoir été en contact avec la maladie. On veut éviter qu'ils soient adoptés en étant porteurs de la maladie." Il n'y a donc plus de chat qui entre à la SPA, et les seuls qui sortent sont ceux qui sont vaccinés contre le typhus.

Cette situation doit durer jusqu'au 28 août.