Après deux ans de pandémie, pourquoi certains n'ont jamais contracté le Covid ?

Le nombre de cas de Covid-19 reste élevé en France en cette fin avril. Environ 150.000 détectés chaque jour en ce moment. Et depuis le début de l'épidémie, il y a plus de deux ans maintenant, plus de 25 millions d'infections ont été enregistrées dans notre pays. Selon un chercheur de l'université de Montpellier, entre 40 et 50% des Français auraient déjà contracté le Covid. Cela voudrait donc dire qu'un Français sur deux n'a pas été infecté. Alors comment ont-ils fait ? Quel est leur secret ? Et y a-t-il une ou des explications médicales ?

Le respect des gestes barrières

Yvette par exemple, rencontrée à Strasbourg, n'a jamais eu le Covid. Il faut dire qu'elle a fait très très attention : "Je suis restée très longtemps éloignée de ma vie sociale, au travail, j'ai télétravaillé, j'ai mis les masques. Et on avait remis tout le monde côté, c'est triste, mais oui..." dit-elle, avouant s'accorder son premier petit voyage à Strasbourg en plus de deux ans. Lucie, une collégienne, a elle aussi réussi à ne pas attraper le Covid. "J'ai continué à voir mes amis, mais seulement au collège" dit-elle, reconnaissant s'être beaucoup isolée.

Philippe, lui, a évité le Covid en appliquant strictement, estime-t-il, les gestes barrières : "J'ai respecté les gestes barrières en faisant attention dans les transports en commun, même en famille, le vaccin, les trois doses, et je porte même encore le masque dans la rue" explique cet habitant de Strasbourg.

Plus fort encore, Patrick enseignant dans une classe de 36 élèves n'a lui non plus, jamais rencontré le virus. "_J'ai mis le masque tout le temps, essayé d'être loin, de me laver les mains. J'ai beaucoup aéré. Même l'hiver il faisait froid, mais les élèves avaient des couvertures. Moi je crois beaucoup aux gestes barrière_s" dit-il.

Des hypothèses liées aux vaccins, à la génétique, et à l'immunité

Mais le respect des gestes barrières ne suffit pas à lui seul à expliquer pourquoi ces Français n'ont pas été infectés explique la professeure Samira Fafi-Kremer directrice de l'institut de virologie au CHU de Strasbourg. "Effectivement il y a plusieurs personnes qui malgré l'exposition, même multiple, au virus, ne sont pas infectés, et je ne pense pas que ce soit lié uniquement aux gestes barrières" estime la spécialiste.

Et elle avance plusieurs explications. "D'abord l'hypothèse du vaccin. Il y a des personnes qui répondent très bien aux vaccins. Et qui ont un taux d'anticorps neutralisants très importants. C'est ce qui arrive le plus fréquemment" dit-elle.

"Dans des cas plus rares, des personnes ont probablement une réponse immunitaire innée. Elle va se déclencher immédiatement après avoir contracté les virus. Et puis il y a des cas plus rares qui sont encore sous investigation. C'est l'hypothèse de la génétique. C'est à dire qu'il y aurait des personnes qui auraient des modifications notamment au niveau des récepteurs des cellules qui permettent l'entrée du virus. Donc du fait de ces modifications, le virus ne reconnaît pas son récepteur et ne peut pas entrer dans la cellule" explique la virologue.

Et puis il y a tous les Français qui ont eu le Covid-19 sans avoir de symptômes donc sans forcément le savoir.