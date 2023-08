Après deux infections, la mairie de Colomiers rappelle les gestes de prévention face aux moustiques tigres

Ce mercredi 30 août, une opération de démoustication menée par l'Agence régionale de santé (ARS) va se dérouler sur le chemin de Gramont, à Colomiers. Elle a été décidée après qu'un deuxième cas d'arbovirose (une infection liée à la piqûre d'un moustique porteur du virus de la dengue, du chikungunya ou encore Zika) a été déclaré dans le secteur. Six jours plus tôt, le jeudi 24 août, une première démoustication avait été organisée au niveau du complexe sportif de Capitany.

Tous les ans, la mairie démoustique les bassins d'orage

Les deux situations sont sans rapport l'une avec l'autre, selon l'adjoint au maire de Colomiers, Arnaud Siméon. L'élu souligne néanmoins l'importance de la prévention dans la lutte face aux moustiques. "La commune traite tous les ans les 18 bassins d'orage que nous avons avec des produits biologiques, détaille-t-il. Ces produits ciblent les foyers larvaires de moustiques tigres". Cette opération est répétée à trois occasions : en mai, en juin et en septembre. "Il faut aussi que chacune et chacun des Columérins veillent à éviter le plus possible les eaux stagnantes sur leur balcon, dans leur jardin, poursuit Arnaud Siméon. Ce sont des lieux de prolifération évidente du moustique tigre."

Quand un cas d'arbovirose est déclaré, ce n'est plus la mairie, mais l'ARS qui est l'institution compétente. "Ils prennent tout en charge du début jusqu'à la fin de l'opération", explique l'adjoint au maire. En effet, l'agence régionale de santé détermine la zone à traiter. Après avoir prévenu les habitants environnants, ses agents circulent entre 23 heures et minuit à bord d'un véhicule réputé très bruyant, et pulvérisent un produit tuant les moustiques vivants. Arnaud Siméon tient à rappeler "Ce n'est pas une pulvérisation qui est dangereuse. Elle est inoffensive pour l'homme, la flore et la faune et en revanche, elle est irrémédiable pour le moustique."

